Niciun suspect în arest după asasinarea lui Charlie Kirk

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, se afla miercuri, 10 septembrie, la Universitatea Utah Valley unde participa la o dezbatere. El a fost împușcat mortal în timp ce discuta cu publicul, potrivit The Economic Times.

Autoritățile americane nu au încă niciun suspect în arest pentru împușcarea activistului conservator. Cel care a comis crima este căutat de polițiști.

Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, discuta despre violența cu arme de foc cu câteva momente înainte de a fi împușcat la evenimentul organizat în campusul universității. În clipurile video distribuite pe rețelele de socializare se vede cum Charlie Kirk a fost întrebat de un student despre împușcăturile în masă.

„Știi câți americani transgender au fost autorii unor împușcături în masă în ultimii 10 ani?”, a fost întrebat Kirk, înainte de a răspunde: „Prea mulți”.

Ultimul cuvânt rostit de Kirk a fost „violence”

Studentul l-a informat pe Kirk că numărul este cinci și a continuat să-l întrebe dacă știe câte împușcături în masă au existat în SUA în ultimii 10 ani. „Numărând sau fără a număra violența bandelor?” (Counting or not counting gang violence?), a întrebat Kirk.

Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
Recomandări
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

Un foc de armă s-a auzit o fracțiune de secundă mai târziu. În clipuri poate fi auzit un zgomot puternic, iar ulterior Kirk s-a apucat de gât, înainte de a se prăbuși pe un scaun.

Soția lui Kirk se afla printre spectatori, împreună cu cei doi copii ai lor.

Rapoartele indică faptul că agresorul a comis crima folosind o pușcă cu lunetă. În mod miraculos, nicio altă persoană nu a fost rănită în timpul împușcăturilor.

Kirk a fost transportat de urgență la un spital din apropiere pentru o intervenție chirurgicală de urgență. Din nefericire, medicii nu l-au mai putut salva, fiind declarat decesul acestuia.

Ce spun martorii despre împușcarea lui Kirk

Mai mulți martori care au vorbit la scurt timp după incident au sugerat că Kirk a fost victima unui atac țintit, având în vedere că nu s-au mai tras alte focuri după ce a fost împușcat.

„Am auzit o împușcătură puternică, am văzut o grămadă de sânge ieșind din Charlie, am văzut cum corpul lui s-a clătinat și a devenit inert, iar toată lumea s-a aruncat la pământ”, a povestit martorul Justin Hickens, potrivit sursei citate.

El a adăugat că participanții și-au recăpătat treptat calmul odată ce și-au dat seama că focurile de armă au încetat în urma loviturii asupra activistului conservator.

„Vinovatul” găsit de Donald Trump pentru uciderea activistului

Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai cunoscuți activiști conservatori din SUA, o personalitate media și unul dintre aliații apropiați ai lui Donald Trump. La doar 18 ani, el a cofondat Turning Point USA, o organizație non-profit care promovează politica conservatoare în licee și universități.

Președintele american Donald Trump a acuzat discursul „stângii radicale” pentru moartea lui Charlie Kirk.

„De ani de zile, stânga radicală compară americani remarcabili precum Charlie cu naziştii şi cu cei mai răi criminali şi ucigaşi în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul cu care ne confruntăm astăzi în ţara noastră, şi acest lucru trebuie să înceteze imediat”, a acuzat preşedintele american într-un videoclip publicat pe reţeaua sa Truth Social.

Trump promite găsirea celor care „au contribuit” la asasinarea activistului MAGA.

„Administraţia mea îi va găsi pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la orice altă formă de violenţă politică, inclusiv organizaţiile care îi finanţează şi îi susţin”, a declarat el.






Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primele produse la care renunță românii după scumpirile din magazine: „Nu le mai risipim, ne luăm cât ne trebuie”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.RO
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Asociaţia Pro Infrastructură atrage atenția că „tehnica militară merge cu trenul”. Care sunt cerințele organizației
Știri România 12:11
Asociaţia Pro Infrastructură atrage atenția că „tehnica militară merge cu trenul”. Care sunt cerințele organizației
Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc
Știri România 12:10
Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc
Parteneri
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul.ro
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Sarah, fiica Anamariei Prodan, a împlinit 25 de ani. Mesajul emoționant transmis de impresară. „Sunt atât de mândră”
Stiri Mondene 12:27
Sarah, fiica Anamariei Prodan, a împlinit 25 de ani. Mesajul emoționant transmis de impresară. „Sunt atât de mândră”
Câți bani primește lunar Mihai Trăistariu din străinătate. Suma totală care i-a intrat în cont artistului în această vară
Stiri Mondene 12:09
Câți bani primește lunar Mihai Trăistariu din străinătate. Suma totală care i-a intrat în cont artistului în această vară
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Mediafax.ro
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
În ce zi și la ce oră intră pensiile românilor pe card, în septembrie 2025
KanalD.ro
În ce zi și la ce oră intră pensiile românilor pe card, în septembrie 2025

Politic

Reforma pensiilor speciale s-a oprit la magistrați. Pachetul 3 de măsuri nu conține nimic despre alte categorii, spune Florin Manole
Politică 12:19
Reforma pensiilor speciale s-a oprit la magistrați. Pachetul 3 de măsuri nu conține nimic despre alte categorii, spune Florin Manole
Sondaj Inscop: 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17.9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere
Politică 11:29
Sondaj Inscop: 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17.9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”