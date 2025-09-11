Niciun suspect în arest după asasinarea lui Charlie Kirk

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, se afla miercuri, 10 septembrie, la Universitatea Utah Valley unde participa la o dezbatere. El a fost împușcat mortal în timp ce discuta cu publicul, potrivit The Economic Times.

Autoritățile americane nu au încă niciun suspect în arest pentru împușcarea activistului conservator. Cel care a comis crima este căutat de polițiști.

Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, discuta despre violența cu arme de foc cu câteva momente înainte de a fi împușcat la evenimentul organizat în campusul universității. În clipurile video distribuite pe rețelele de socializare se vede cum Charlie Kirk a fost întrebat de un student despre împușcăturile în masă.

„Știi câți americani transgender au fost autorii unor împușcături în masă în ultimii 10 ani?”, a fost întrebat Kirk, înainte de a răspunde: „Prea mulți”.

Ultimul cuvânt rostit de Kirk a fost „violence”

Studentul l-a informat pe Kirk că numărul este cinci și a continuat să-l întrebe dacă știe câte împușcături în masă au existat în SUA în ultimii 10 ani. „Numărând sau fără a număra violența bandelor?” (Counting or not counting gang violence?), a întrebat Kirk.

Un foc de armă s-a auzit o fracțiune de secundă mai târziu. În clipuri poate fi auzit un zgomot puternic, iar ulterior Kirk s-a apucat de gât, înainte de a se prăbuși pe un scaun.

Soția lui Kirk se afla printre spectatori, împreună cu cei doi copii ai lor.

Rapoartele indică faptul că agresorul a comis crima folosind o pușcă cu lunetă. În mod miraculos, nicio altă persoană nu a fost rănită în timpul împușcăturilor.

Kirk a fost transportat de urgență la un spital din apropiere pentru o intervenție chirurgicală de urgență. Din nefericire, medicii nu l-au mai putut salva, fiind declarat decesul acestuia.

Ce spun martorii despre împușcarea lui Kirk

Mai mulți martori care au vorbit la scurt timp după incident au sugerat că Kirk a fost victima unui atac țintit, având în vedere că nu s-au mai tras alte focuri după ce a fost împușcat.

„Am auzit o împușcătură puternică, am văzut o grămadă de sânge ieșind din Charlie, am văzut cum corpul lui s-a clătinat și a devenit inert, iar toată lumea s-a aruncat la pământ”, a povestit martorul Justin Hickens, potrivit sursei citate.

El a adăugat că participanții și-au recăpătat treptat calmul odată ce și-au dat seama că focurile de armă au încetat în urma loviturii asupra activistului conservator.

„Vinovatul” găsit de Donald Trump pentru uciderea activistului

Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai cunoscuți activiști conservatori din SUA, o personalitate media și unul dintre aliații apropiați ai lui Donald Trump. La doar 18 ani, el a cofondat Turning Point USA, o organizație non-profit care promovează politica conservatoare în licee și universități.

Președintele american Donald Trump a acuzat discursul „stângii radicale” pentru moartea lui Charlie Kirk.

„De ani de zile, stânga radicală compară americani remarcabili precum Charlie cu naziştii şi cu cei mai răi criminali şi ucigaşi în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul cu care ne confruntăm astăzi în ţara noastră, şi acest lucru trebuie să înceteze imediat”, a acuzat preşedintele american într-un videoclip publicat pe reţeaua sa Truth Social.

Trump promite găsirea celor care „au contribuit” la asasinarea activistului MAGA.

„Administraţia mea îi va găsi pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la orice altă formă de violenţă politică, inclusiv organizaţiile care îi finanţează şi îi susţin”, a declarat el.

















