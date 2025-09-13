Dezamăgit de republicani pe care-i considera prea democrați

Se știe deja că Tyler Robinson, provenea dintr-o familie republicană, era pasionat de vânătoare și stăpânea foarte bine armele. În același timp, era gamer și extrem de activ în mediul online. Deși la început a împărtășit valori conservatoare, în timp s-a arătat deziluzionat față de Partidul Republican, pe care îl percepea ca fiind „prea asemănător cu democrații” și prea atașat de un sistem pe care el voia să îl vadă distrus.

Autoritățile susțin că Robinson a tras un singur foc asupra lui Kirk de pe un acoperiș din apropiere, înainte de a fugi. După o vânătoare intensă care a durat peste o zi, suspectul s-a predat autorităților.

Conform unui document citat de Washington Post, un prieten de familie a raportat că Robinson «a mărturisit sau a sugerat că el a comis fapta» după împușcarea lui Kirk.

Investigatorii au recuperat o pușcă și tuburi de gloanțe cu fraze gravate pe ele. Unul dintre acestea conținea mesajul: „hey fascist! CATCH!”

Și aici intervine încurcătura.

Ce înseamnă groyper în cultura meme și gamers

Robinson avea legături cu universul „groypers”, adepții lui Nick Fuentes, un lider ultranaționalist alb care l-a criticat ani la rând pe Charlie Kirk pentru că „nu e destul de rasist”.

Recomandări Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”

În 2018, Robinson s-a costumat chiar într-un personaj inspirat din memele groyper.

Mai mult, pe unul dintre cartușele sale a gravat versuri din Bella Ciao, cântec antifascist transformat ironic de groyperi într-un imn al propriei subculturi. Suspectul Tyler Robinson ar fi inscripționat pe tuburi de gloanțe mesaje care fac referire la jocuri video și la cultura internetului – dar acestea nu indică neap[rat o ideologie coerentă.

Mesajele gravate pe gloanțe sunt doar cheia înțelegerii felului în care Robinson gândea și acționa. Pe unul scria „hey fascist – CATCH!”, și presa s-a grăbit să îl interpreteze ca mesaj antifa.

La o conferință de presă, directorul FBI, Kash Patel, și guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, au dezvăluit că tuburile de gloanțe ale atacatorului ar fi fost inscripționate cu mesaje bizare. Fotografiile muniției nu au fost încă făcute publice și este posibil să existe discrepanțe minore de punctuație – dar niciuna care să facă aceste expresii să pară mai puțin absurde, notează VanityFair.

Pe tuburi apăreau doar ironii și glume de tip trolling, precum „Notices bulges, OwO whats this?” sau „if you read this you are gay lmao”.

De exemplu, „OwO” pare să facă referire la o memă populară care ironizează cultura furry, un stil de viață de nișă în care oamenii își creează alter ego-uri inspirate de animale antropomorfe.

Combinația de săgeți găsită pe o altă memă se potrivește cu combinația de butoane pe care jucătorii o folosesc pentru a declanșa o lovitură cu bombă în jocul video Helldivers 2, o parodie în stilul Starship Troopers a unui imperiu interstelar fascist, nicidecum un mesaj pro-trans, cum au speculat inițial unele surse mai ales republicane, potrivit explicațiilor lui Cary Gabriel Costello – specialist în semiotica și inscripțiile din cultura neoreacționară.

Robinson este accelerationist de dreapta (crede că capitalismul trebuie turat la extreme ca să se reseteze singur și să elimine statul); scopul cel mai probabil era provocarea de haos și polarizare.

Robinson avea legături cu universul „groypers”, adepții lui Nick Fuentes, un lider ultranaționalist alb care l-a criticat ani la rând pe Charlie Kirk pentru că „nu e destul de rasist”. În 2018, Robinson s-a costumat chiar într-un personaj inspirat din memele groyper. Mai mult, pe unul dintre cartușele sale a gravat versuri din Bella Ciao, cântec antifascist transformat ironic de groyperi într-un imn al propriei subculturi.

Mesajele gravate pe gloanțe sunt cheia înțelegerii felului în care Robinson gândea și acționa. Pe unul scria „hey fascist – CATCH!”, și presa s-a grăbit să îl interpreteze ca mesaj antifa. Pe altele însă apăreau doar ironii și glume de tip trolling, precum „Notices bulges, OwO whats this?” sau „if you read this you are gay lmao”. De asemenea, o gravură cu săgeți („↑ → ↓ ↓ ↓”) s-a dovedit a fi o combinație de comenzi din jocul Helldivers 2 pentru a lansa o bombă, nicidecum un mesaj pro-trans, cum au speculat inițial unele surse mai ales republicane.

MAu circulat speculații că Robinson ar fi fost trans sau antifa, dar acestea s-au bazat fie pe interpretări greșite, fie pe dezinformări deliberate. În realitate, Robinson folosea trollingul, ironia și meme-urile tocmai pentru a produce confuzie și a genera conflicte între tabere.

Motivația sa reală se încadrează în logica accelerationismului – dorința de a destabiliza sistemul și de a crea haos. Nu a acționat ca reprezentant al stângii sau al dreptei tradiționale, ci ca un troll care își dorea să fie interpretat contradictoriu. Pentru el, totul semăna cu un joc video: Robinson voia să fie „învingătorul” care obține faimă și reușește să divizeze opinia publică.

Și experții în contraterorism au analizat mesajele gravate pe tuburile de gloanțe găsite la locul crimei. Amy Cooter, expert în contraterorism, a declarat pentru Washington Post că frazele folosesc „limbajul superficial, sarcastic al culturii online și de gaming adoptat de alte persoane acuzate de atacuri armate recente”.

Aceste mesaje sugerează că suspectul era familiarizat cu codurile și limbajul specific forumurilor de internet și jocurilor video.

Când violența ascunsă în spatele memelor trece în realitate

Cei din Gen Z sunt familiarizați cu cultura jocurilor video, a streamerilor Twitch și a YouTube, vorbind o limbă complet străină celor care nu petrec la fel de mult timp online. Este acest limbaj sinistru? Nu mai mult decât, să zicem, „Skibidi Toilet”, o serie de scurtmetraje animate rudimentare despre toalete din care ies capete vorbitoare. Și care vor fi transformate într-un film artistic în 2026.

Niciuna dintre expresiile pe care Robinson le-ar fi scris nu sunt cuvinte de cod cunoscute pentru un posibil atac; ele semnalează puțin mai mult decât o conexiune la un internet fără context, unde meme-urile prind viață proprie și sunt folosite de toată lumea.

Unele meme-uri, însă, nu sunt atât de neutre. Tinerii care l-au admirat și încă îl admiră pe Charlie Kirk tind să fie foarte prezenți online – ceea ce nu înseamnă neapărat că toți împărtășesc exact aceeași ideologie.

Conflictul intern dintre facțiunile conservatoare este comun, atât pe rețelele de socializare, cât și la evenimentele pentru tinerii conservatori.

Cele mai notabile dintre acestea sunt „Războaiele Groyper” din 2019. „Groyperii” sunt fani ai agitatorului naționalist Nick Fuentes, cărora le place să-și ascundă rasismul în spatele glumelor ironice; când Kirk a început să facă un efort pentru a-și promova mișcarea de extremă dreaptă Turning Point USA, Fuentes i-a instruit să-l trolleze public pe Kirk.

Fotografia de pe Facebook în care Robinson pare să facă referire la o memă Groyper a dus la speculații timpurii conform cărora uciderea lui Kirk ar fi putut fi o consecință a acestor ciocniri intra-extremă dreaptă.

Dar o altă caracteristică a extremei drepte moderne este apariția șarlatanilor post-adevăr. În aceste cercuri, este întotdeauna posibil ca cineva să joace un personaj – sau să pretindă că o face, astfel încât nimeni să nu-l poată acuza că are o credință sinceră sau crede în vreo ideologie dincolo de dorința de a-și ataca și ironiza țintele. Pentru oameni ca aceștia, întreaga lume este un forum, unde comentariile publice obscene și violența din lumea reală devin din ce în ce mai interschimbabile.

Robinson și-a șocat vecinii și colegii

Mulți dintre cei care l-au cunoscut pe Robinson în timpul copilăriei și adolescenței au rămas șocați de acuzațiile aduse acestuia.

Dane Stocking, 22 de ani, care l-a cunoscut în liceu, și-l amintește pe Robinson ca fiind introvertit, dar amuzant: „Din ce îmi amintesc, era un glumeț”.

Xander Luke, un alt coleg de liceu, a declarat că Robinson părea să nu-i placă „oamenii plini de ură” și „oamenii care le vorbeau de sus altora”.

Kristin Schwiermann, o vecină, l-a descris ca fiind un „copil bun” care era respectuos și nu avea probleme: „Copilul era liniștit, inteligent, avea prieteni, o familie unită într-o comunitate unită – cine face așa ceva?”

Doar încă un băiat liniștit dintr-o zonă rezidențială bună

Robinson a crescut într-o zonă rezidențială liniștită din Washington, Utah, la peste 320 de kilometri de locul crimei. A urmat școlile din districtul Washington County din grădiniță până la absolvirea liceului în mai, 2021.

Postările mamei sale pe Facebook îl prezentau ca pe un fiu iubitor și un student strălucit, cu rezultate excelente la învățătură. Familia călătorea frecvent, vizitând locuri precum Puerto Rico, Alaska, Hawaii și Disneyland.

În contrast cu retorica atribuită lui Robinson de către oficiali, contul de Facebook al mamei sale nu conținea referințe politice, concentrându-se mai degrabă pe comentarii pozitive despre copiii și soțul său. Și pe mândria că fiul său știe cum să folosească armele.

Tyler Robinson este în prezent reținut fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune. Prima sa apariție în instanță este programată pentru marți.

Cazul a atras atenția națională și a stârnit dezbateri aprinse despre polarizarea politică și violența în societatea americană.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele și motivele din spatele acestui act șocant de violență.

În timp ce comunitatea și națiunea încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat, multe întrebări rămân fără răspuns. Cum a ajuns un tânăr aparent obișnuit să comită un astfel de act? Ce rol au jucat mediul online și polarizarea politică?

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE