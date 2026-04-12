În mesajul său de Paște, Nicușor Dan a subliniat simbolistica Învierii și importanța valorilor morale în societate.

„Hristos a Înviat! Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc – încrederea că putem mai mult, iubirea și bunătatea față de semeni.”, a scris președintele Nicușor Dan.

Acesta a transmis că perioada actuală este una dificilă pentru mulți români: „Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe, în care mulți dintre noi sunt preocupați în mod firesc de grija pentru ziua de mâine.”

În final, el a făcut apel la solidaritate.

„Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate. Vă doresc sărbători senine, cu sănătate și oameni dragi alături!”, a completat Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a mers la slujba de la Mănăstirea Cornu de Vinerea Mare.

La rândul său, Ilie Bolojan a transmis un mesaj scurt de Paște, adresat românilor.

„Dragi români, SĂRBĂTORI FERICITE! Vă doresc să aveți parte de sărbători în pace și liniște, alături de cei dragi. HRISTOS A ÎNVIAT!”, a scris premierul pe Facebook.