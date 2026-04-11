Vinerea Mare este ultima zi de vineri dinaintea Paștelui și din Postul Mare. În Vinerea Mare se țin obiceiuri și tradiții, Iisus fiind răstignit în această zi. Este ultima zi de vineri dinaintea Paștelui și din Postul Mare.

Este o zi de mare doliu a creștinătății. În această seară are loc denia Prohodului Domnului. I se mai spune Vinerea Seacă, pentru că oamenii țin post negru în această zi.

În această zi, șeful statului a ales să fie printre oameni, împărtășind momentele solemne dinaintea Învierii, la mănăstirea Cornu.

„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan. Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei”, a postat pe Facebook Virgiliu Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova.

Președintele României apare relaxat în fotografii, zâmbitor și îmbrăcat lejer, dar elegant. Șeful statului a putat un palton, un pulover alb și un fular gri. Dan a luat parte la slujba din Vinerea Mare și a făcut fotografii cu oamenii prezenți la slujbă.

„Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor. Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere – la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună. Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun”, a transmis șeful CJ Prahova.

În finalul postării, acesta a adăugat: „M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”

