Se estimează până la 40.000 de participanți

Evenimentul, intitulat „Uniți Regatul”, are loc pe fondul unei creșteri a sentimentului naționalist în Marea Britanie, al ascensiunii unui partid de extremă dreapta aflat în prezent pe primul loc în sondaje și al asasinării activistului conservator american Charlie Kirk — crimă pe care Robinson a folosit-o pentru a-și mobiliza susținătorii înainte de marș.

Robinson, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, a fost mult timp o figură care inspiră manifestații dominate de bărbați albi, unde sunt scandate lozinci anti-islam și anti-imigrație, într-o atmosferă asemănătoare tribunei de fotbal.

El prezintă evenimentul ca pe „cel mai mare festival al libertății de exprimare” din țară și, sâmbătă dimineață, a publicat pe X un videoclip cu sute de persoane adunate deja în centrul Londrei, fluturând steaguri ale Angliei și Union Jack. Organizația anti-extremistă Hope Not Hate estimează că vor fi peste 40.000 de participanți.

Peste 1.600 de polițiști au fost mobilizați

Poliția Metropolitană a transmis că musulmanii londonezi nu ar trebui să-și schimbe planurile zilnice, în ciuda antecedentelor de retorică antimusulmană și a incidentelor de la marșurile anterioare.

„Nu sfătuim oamenii să evite orașul. Oricine ar trebui să se simtă în siguranță circulând prin Londra”, a declarat comandantul Clair Haynes, responsabilă de operațiunea de securitate. În aceeași zi se joacă și cinci meciuri din Premier League în capitală, iar pentru a preveni incidente, peste 1.600 de polițiști vor fi mobilizați.

Moartea lui Charlie Kirk, motiv de mobilizare

Robinson, eliberat din închisoare în mai după o condamnare pentru sfidarea instanței, a folosit moartea lui Charlie Kirk, împușcat miercuri la o universitate din Utah, ca motiv de mobilizare.

Într-un videoclip pentru susținători, el a sugerat că „persoane, organizații sau chiar guverne” s-ar putea afla în spatele crimei. „În onoarea lui @charliekirk11 și a libertății, pe 13 marșăm”, a scris Robinson pe X.

Vineri seară, sute de persoane au participat la un priveghi în Londra pentru Kirk, care avea 31 de ani și era tatăl a doi copii. Președintele american Donald Trump a anunțat că ucigașul lui Charlie Kirk a fost prins.

Pe scenă urmează să apară Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, comentatorul Joey Mannarino, un parlamentar al partidului german de extremă dreapta AfD, dar și psihologul canadian Jordan Peterson.

Robinson le-a cerut participanților să nu poarte măști, să nu consume alcool și să evite violența: „Nu e momentul pentru revolte, ci pentru a apăra cu mândrie țara”, a transmis el.

Valul de extremă dreaptă a fost alimentat de succesul partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, aflat în prezent pe primul loc în sondaje. Farage a declarat recent că, dacă va câștiga viitoarele alegeri, va deporta 600.000 de persoane.

Context tensionat

Între timp, steagurile Angliei sunt tot mai vizibile pe străzi, pe clădiri și în zonele publice — unii le văd ca simbol patriotic, alții le asociază cu huliganismul și rasismul din fotbal.

În paralel, un contraprotest organizat de Stand Up to Racism are loc în centrul Londrei, sub conducerea parlamentarelor laburiste Zarah Sultana și Diane Abbott, cu sute de participanți scandând „Refugiații sunt bineveniți aici”.

Contextul este tensionat: weekendul trecut, aproape 900 de persoane au fost arestate la Londra în timpul unei demonstrații împotriva interzicerii organizației Palestine Action, multe dintre ele având peste 60 de ani.

Grupul, cunoscut pentru acțiuni directe și perturbatoare, a fost declarat organizație teroristă în iulie, fiind pus pe aceeași listă cu Al-Qaeda și ISIS. Orice asociere sau susținere publică a mișcării poate fi pedepsită acum cu până la 14 ani de închisoare.

