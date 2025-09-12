Donald Trump a fost invitat în această dimineață la emisiunea Fox & Friends de la postul american Fox News. Președintele american a vorbit despre uciderea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de extremă dreapta, anunțând că suspectul principal în acest caz a fost prins. „Cineva foarte apropiat de el l-a turnat” a declarat Trump.

Trump s-a arătat oarecum nesigur însă, repetând: „cred că l-am prins”, adăugând că o persoană care îl cunoaşte pe suspect l-a denunţat. Ar fi vorba chiar de un preot care l-ar fi recunoscut pe trăgător. Apoi, tatăl trăgătorului şi-a convins copilul să meargă la poliţie.

„Ei (poliţia) au pe cineva care cred că a făcut-o”, a spus Trump, precizând că face această afirmaţie cu „un grad ridicat de certitudine”. Președintele SUA a mai spus că speră ca suspectul, dacă este găsit vinovat, să primească pedeapsa cu moartea.

Deocamdată, FBI sau Departamentul de Siguranţă Publică din Utah nu au anunţat că au un suspect în custodie.

Ieri seară, biroul FBI din Salt Lake City solicita ajutorul publicului pentru identificarea unei „persoane de interes”. Autoritatea pentru Siguranță Publică din Utah a postat pe rețeaua X: „Solicităm ajutorul publicului pentru identificarea acestei persoane de interes în legătură cu împuşcarea mortală a lui Charlie Kirk la Universitatea Utah Valley”.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

În urmă cu câteva ore, FBI anunța că a primit peste 7000 de indiciii legate de asasinat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE