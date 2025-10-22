Momentul în care TIR-ul e lovit de tren, filmat

Un accident feroviar grav a avut loc marți dimineața în Flandra de Est, Belgia, unde un tren de pasageri a spulberat un camion pe linia ferată dintre Grammont și Gent, în localitatea Melle.

Potrivit relatării 7sur7.be, impactul s-a produs pe strada Kalverhagenstraat, în apropierea autostrăzii E40. Inițial, s-a crezut că șoferul camionului ar fi părăsit cabina la timp. Ulterior, însă, s-a confirmat faptul că bărbatul încă în vehicul în momentul coliziunii.

În imaginile suprinse de o cameră de supraveghere se vede cum garnitura lovește partea din spate a camionului, în timp ce șoferul dădea cu spatele, târându-l câțiva zeci de metri.

Potrivit primarului Egbert Lachaert, TIR-ul nu avea permisiunea de a traversa calea ferată.

Pasageri șocați, geamuri sparte, trafic feroviar blocat

„Din câte știu, nimeni nu a fost rănit în tren”, a transmis Lachaert. Însă mai târziu, în cursul după-amiezii, autoritățile au anunțat că un pasager a suferit răni ușoare. O fotografie din interiorul garniturii, publicată de presa belgiană, arată că cel puțin un geam al trenului fost spart în urma impactului.

În apropierea trecerii la nivel există indicatoare care interzic accesul camioanelor. Totuși, potrivit unui localnic, șoferii de camioane folosesc zilnic Kalverhagenstraat, în ciuda semnelor vizibile: „Este un scurtătura atunci când traficul pe E40 este dificil. Își dau seama apoi, văzând șinele, că nu pot continua și trebuie să dea cu spatele. Este extrem de periculos. Sunt surprins că accidentul s-a întâmplat abia acum”.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

„Impactul a fost neașteptat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, doar câțiva pasageri au fost șocați”, a declarat Vanille, o tânără de 20 de ani aflată în tren în momentul accidentului.

Circulația feroviară a fost blocată câteva ore bune. Niciun tren nu a circulat între Zottegem și Melle până marți seara, pasagerii ajungând la destinație cu un autobuz.

La sfârșitul anului trecut, un șofer român de TIR a murit carbonizat în cabina lovită de tren, în Belgia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE