Două avioane de luptă F-16 au urmărit drona, dar nu au tras în ea. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că piloții au avut aprobarea de a doborî drona, dar au decis să nu deschidă focul.

Fost pilot de vânătoare, fost senator și deputat USR și fost vicepreședinte al Adunării Parlamentare a NATO, Nicu Fălcoi susține că ordinul dat piloților de pe avioanele F-16 ar fi trebuit să fie mult mai clar. Fălcoi mai spune că drona trebuia doborâtă „pentru a da un semnal”.

„Decizia le-a aparținut”

„Cred că ordinul trebuia să fie un pic mai clar. E adevărat că ultimul în lanțul de decizie este pilotul. El e cel care apasă pe trăgaci. Dar e foarte important să știe de la început ce are de făcut. Dacă i s-a dat ordin la modul «dacă vedeți că reprezintă un pericol o doborâți, dacă nu, nu, decizia e doar la voi”, atunci e clar. Piloții au văzut care e traiectoria dronei și au zis: «Ok, nu e niciun pericol și o lăsăm în pace»”, a declarat Fălcoi.

Pilot de avioane supersonice mai mult de 20 de ani și devenit parlamentar după trecerea în rezervă, Nicu Fălcoi susține că „în mod normal o astfel de dronă trebuia să fie doborâtă într-o zonă unde să nu existe niciun risc de a cădea resturile și a provoca ceva daune la sol”.

„Eu cred că, până la urmă, ar fi găsit o zonă unde să poată să o intercepteze și să o doboare, dar decizia le-a aparținut (n.r. – piloților) se pare”, a mai declarat fostul aviator.

Nicu Fălcoi

„Era vorba de semnalul pe care îl dăm”

Nicu Fălcoi susține că, în opinia sa, drona intrată în spațiul aerian al României ar fi trebuit doborâtă. „Nu e vorba doar de ce putea să facă pilotul respectiv și care erau costurile pentru a doborî o astfel de dronă, ci era vorba de semnalul pe care îl dăm. Și eu cred că aici, din păcate, s-a greșit în ceea ce privește semnalul. Cred că ar fi trebuit dat ordinul de la început: «Orice intră, doborâți! Nu contează ce se întâmplă»”, a mai spus fostul parlamentar.

„O oră de zbor cu un F-16 costă foarte mult”

În ciuda opiniei sale, potrivit căreia drona intrată pe teritoriul României ar fi trebuit doborâtă de avioanele F-16 care au interceptat-o, Fălcoi susține că o astfel de operațiune trebuie să fie pusă în practică doar cu titlul de excepție.

„Ca să dobori orice dronă care îți intră doar cu avioanele F-16 ar fi foarte scump. O oră de zbor cu un F-16 costă foarte mult. Și nu e vorba de ora de zbor, e vorba și de racheta pe care o folosești. Prin urmare, asta ar trebui să fie doar o excepție cu avioanele. Nu ar trebui să fie ceva normal. Ar trebui alte sisteme de la sol, a căror folosire să fie mult mai ieftină. Avioanele ar trebui să fie doar o excepție”, a mai declarat fostul vicepreședinte al Adunării Parlamentare a NATO.

Diferența dintre dronele intrate în Polonia

Fostul pilot de vânătoare crede că dacă în Polonia, unde au intrat 19 drone care s-au dovedit a fi nefuncționale, intenția Rusiei a fost clară, în cazul dronei intrate în România „nu putem să afirmăm cu certitudine că a fost intenționată sau că a fost doar o întâmplare”.

„Poate fi interpretată și ca o acțiune accidentală. La polonezi este cât se poate de clar, fiind atât de multe, că nu a fost niciun accident, a fost ceva voit. La noi a fost una singură. Acum că a fost intenționată sau trimiterea acelei drone pe teritoriul României a fost accidentală e cam jumătate-jumătate. Nu putem să afirmăm cu certitudine că a fost intenționată sau că a fost doar o întâmplare”, a mai declarat Nicu Fălcoi.

Ministerul Apărării „condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse”

Într-un comunicat de presă în care explică modul de intervenție în cazul dronei intrate în 13 septembrie pe teritoriul României, Ministerul Apărării Naționale transmite că „piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”.

De asemenea, ministerul a mai explicat că în sprijinul aeronavelor românești au venit și aliații germani dislocați la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21.30.

„Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național”, a mai transmis MApN.

În final, Ministerul Apărării Naționale a dat asigurări „că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare”.



