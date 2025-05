Întrebat dacă poate garanta că TVA nu va crește, Nicușor Dan a răspuns: „Da, dau în scris, da. Eu vreau să păstrăm TVA la 19%, cât e astăzi. Putem ține zona fiscală cu TVA de 19%, dacă facem lucrurile pe care vi le-am spus”.

Întrebat cine va anunța creșterea TVA și tăierile de salarii, președintele sau premierul, dacă va fi nevoie de aceste măsuri, actualul primar al Capitalei a răspuns: „Nu vom fi în situația asta. Zona privată a economiei e mult mai solidă decât în 2008–2009 și dacă vom pune ordine în modul în care statul cheltuiește, în modul în care statul încasează… Statul trebuie să fie suficient de ferm pentru a încasa taxele care se cuvin”.

„Noi am avut cel puțin 3 ani în care deficitul a fost scăpat de sub control și situația financiară e dificilă. Însă ea nu e o abstracție, se vede în inflație, în prețurile la facturi inclusiv. Pe de altă parte, la Primăria Capitalei, în 2020, am fost într-o situație și mai dificilă când am preluat mandatul și astăzi ratingul Bucureștiului este peste cel național, pentru că am știut să tăiem acele cheltuieli”, a mai spus Nicușor Dan.

În turul 1 al alegerilor prezidențiale, pe 4 mai, George Simion a ieșit pe locul 1 cu 40,96% dintre voturi, iar în turul 2, programat pe 18 mai, are șanse importante în fața lui Nicuşor Dan, care în primul tur a obţinut 20,99% din voturi. Distanța dintre cei doi este mai mică de 10 la sută potrivit sondajelor.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Nicușor Dan nu exclude un premier PSD dacă va câștiga alegerile prezidențiale: „Nu pot să dau un răspuns în momentul acesta”

Urmărește-ne pe Google News