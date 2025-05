În imaginea care a devenit virală pe internet, Nicușor Dan traversa strada de mână cu fetița lui, în timp ce lângă ei se afla și agentul SPP care se ocupă în această perioadă de protecția și paza noului președinte al României.

Ce a spus Mirabela Grădinaru despre Nicușor Dan

„Primită dimineață de la sora mea din București. Așa arată normalitatea pe care o merităm! Ne vindecăm, în sfârșit”, a scris, în dimineața zilei de 19 mai 2025, un român pe Facebook, acolo unde lumea a început să distribuie fotografia.

Invitată la podcastul „Legende Urbane”, care este difuzat pe YouTube, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a dezvăluit care este adevăratul motiv pentru care noul președinte al României își duce el fetița la școală.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Ca cetățean, eu consider că toți cei care ne conduc ar trebui să fie modele pentru noi. Nu vă pot spune, nu mi-am creionat nimic, dar vă pot spune că m-am implicat până când au apărut copiii, mai ales în campanii, când tatăl a fost mai absent. Și ceea ce ne-am dorit noi a fost să nu îi aruncăm în brațele unor bone. Și Nicușor Dan asta face, lucrează mult, e absent, dar când are momente libere, le dedică copiilor 100%. Încearcă să îi țină departe de lumea aceasta și de asta duce fetița la școală. E important pentru noi ca ei să fie doi copii normali și echilibrați”, a spus Mirabela Grădinaru.

Recomandări „Dacă Rusia atacă NATO, portul Constanța va fi printre primele ținte”. Avertisment dur pentru România de la generalul Ben Hodges

Președintele României le-a făcut o promisiune celor doi copii

În urmă cu mai bine de două săptămâni, după încheierea primului tur al alegerilor prezidențiale, despre Nicușor Dan s-a aflat și ce promisiune le-ar fi făcut celor doi copii pe care îi are cu Mirabela Grădinaru: Aheea și Antim.

Din câte se pare, Nicușor Dan le-a spus acestora că, dacă va fi ales președinte al României, ei nu se vor muta din mansarda în care locuiesc în sectorul 5 al Capitalei, deoarece micuții vor să rămână în casa lor.

„Mi-aş dori să locuiesc în continuare acolo unde copiii mei și-au făcut prieteni”, afirma în acest an noul președinte al României la televiziunea Digi 24.

Iar la Kanal D, în emisiunea lui Denise Rifai, Nicușor Dan spunea în urmă cu mai bine de un an că nu s-ar muta din locuința lui.

„Acum, faptul că în apartamentul acesta au crescut copiii, s-a născut băiețelul, că locuim într-un cartier unde nu prea circulă mașini, îmi place foarte mult. Nu sunt deloc stresat din punct de vedere material, am un back-up. Pot să merg oricând să predau. Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei. Dar poate va fi, la un moment dat. Nu am avut niciodată banii și timpul ca să cumpărăm. Acum, probabil că, cu un credit potrivit, am putea să o facem, dar trebuie să căutăm, să ne placă zona, și n-am avut niciodată timp”, afirma în anul 2024 noul președinte al României.

Urmărește-ne pe Google News