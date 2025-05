George Simion a fost votat de 3.863.040 de români și a ocupat prima poziție, în timp ce Nicușor Dan s-a situat după acesta, cu 1.982.093 de voturi. Cei doi au reușit să-i învingă pe Crin Antonescu, Victor Ponta și Elena Lasconi, astfel că se vor duela pe 18 mai 2025 în cel de-al doilea tur, pentru a ajunge noul președinte al României.

Nicușor Dan nu s-ar muta din locuința în care stă în prezent

Potrivit jurnaliștilor de la Ciao, Nicușor Dan, care în prezent este primar al Capitalei, le-a făcut o promisiune celor doi copii pe care îi are cu Mirabela Grădinaru: Aheea și Antim.

Sursa citată notează că dorința micuților este să locuiască în aceeași casă în care s-au născut și au crescut, iar Nicușor Dan le-ar fi promis acestora că nu se vor muta de acolo, dacă el va fi ales președinte al României.

Din câte se pare, cei doi copii ai lui Nicușor Dan se referă la casa din sectorul 5, în care edilul Capitalei și partenera lui de viață s-au mutat în anul 2017. Mai exact, mansarda unei case vechi care a fost construită în jurul anului 1910.

De ce nu și-a cumpărat o locuință

„Acum, faptul că în apartamentul acesta au crescut copiii, s-a născut băiețelul, că locuim într-un cartier unde nu prea circulă mașini, îmi place foarte mult. Nu sunt deloc stresat din punct de vedere material, am un back-up. Pot să merg oricând să predau. Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei. Dar poate va fi, la un moment dat. Nu am avut niciodată banii și timpul ca să cumpărăm. Acum, probabil că, cu un credit potrivit, am putea să o facem, dar trebuie să căutăm, să ne placă zona, și n-am avut niciodată timp”, spunea Nicușor Dan la Kanal D, în emisiunea lui Denise Rifai, în urmă cu mai bine de un an.

Recomandări Cum explică un fost lider de galerie la Poli Timișoara succesul politic al lui George Simion: „Este bun organizator. Doar a speculat greșelile celorlalți”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Întrebat în acest an la Digi 24 dacă se va muta la Palatul Cotroceni, în cazul în care ajunge președinte al României, Nicușor Dan a precizat că acest lucru depinde de familia lui și de o negociere pe care o va avea cu cei de la Serviciul de Protecție și Pază (SPP).

„Mi-aş dori să locuiesc în continuare acolo unde copiii mei și-au făcut prieteni”, a spus Nicușor Dan.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Nicușor Dan vs George Simion. Ce au spus la prima confruntare înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale, la Congresul BNS

Urmărește-ne pe Google News