Cum a decurs întâlnirea dintre Nicușor Dan și opozantul lui Putin

Opozantul lui Vladimir Putin a distribuit postarea joi la prânz și a anunțat că s-a întâlnit cu președintele ales al României. Vladimir Kara-Murza și Nicușor Dan au fost fotografiați în timp ce dau mâna, iar imaginea a fost postată pe platforma X.

„Sunt onorat să mă întâlnesc cu președintele ales al României, Nicușor Dan, cel care l-a învins pe candidatul pro-Putin la alegerile prezidențiale de săptămâna trecută. Rusia și România sunt vecine la Marea Neagră și este important să privim în perspectivă către o altă eră în care cooperarea va fi posibilă”, a scris Vladimir Kara-Murza pe X, în dreptul fotografiei cu Nicușor Dan.

Honoured to meet with Romanias President-elect @NicusorDanRO who defeated the pro-Putin candidate in last weeks vote. Russia and Romania are Black Sea neighbours — and it is important to look ahead to a different era when cooperation will be possible. pic.twitter.com/LxAup75P54 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) May 22, 2025

Reacția Rusiei după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile din România

Kremlinul a reacționat la scurt timp după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile din România. Aceștia au susținut că Nicușor Dan a câștigat scrutinul în lipsa lui Călin Georgescu, pe care îl numesc „eliminat cu forța” și încă plângeau eșecul lui George Simion la prezidențialele din 2025.

Dmitri Peskov a precizat că alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României este „cel puțin ciudată”.

„Știm povestea candidatului care a avut cele mai mari șanse, care, fără să se obosească să găsească vreo justificare, a fost pur și simplu eliminat cu forța din cursă. Iar în absența unui astfel de candidat favorit, a câștigat cine a câștigat. Aceasta este realitatea”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Cine este primul oficial european cu care s-a întâlnit Nicușor Dan

Președintele european a avut și prima întâlnire cu un oficial european. Având în vedere că Nicușor Dan nu și-a preluat încă atribuțiile de președinte, întrevederea dintre el și Roberta Metsola a fost una neoficială.

Președintele Parlamentului European a venit în România la invitația primarului Dominic Fritz, acesta oferindu-i Premiul Timișoara pentru Valori Europene. Înainte să plece la Timișoara, Metsola s-a oprit la București, unde a avut o întâlnire neoficială cu președintele ales Nicușor Dan.

„Împreună la București. Împreună pentru Europa. Împreună pentru România”, a scris Roberta Metsola pe X, la scurt timp după întâlnirea cu Nicușor Dan de la București.

Nicușor Dan a anunțat și care este prima țară pe care o va vizita în calitate de președinte al României. Acesta vrea să efectueze vizita simbolică în Republica Moldova, iar mai apoi ia în calcul să meargă și la Washington și la Bruxelles.

