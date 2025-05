„Împreună la București. Împreună pentru Europa. Împreună pentru România”, a scris președinta Parlamentului European pe X. Mesajul este însoțit și de o imagine în care cei doi își strâng mâna.

Together in Bucharest. Together for Europe. Together for Romania.



🇪🇺🇷🇴 @NicusorDanRO



Împreună la București. Împreună pentru Europa. Împreună pentru România. pic.twitter.com/Lx5tPvkLI6 — Roberta Metsola (@EP_President) May 21, 2025

Și Nicușor Dan, președintele ales al României, a publicat pe Facebook un mesaj după întrevedere: „Am avut o primă discuție informală cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. România are nevoie de tot sprijinul în perioada următoare”.

Pe lângă întâlnirea neoficială cu Nicușor Dan, Roberta Metsola urmează să meargă la Timișoara, la invitația primarului Dominic Fritz, acolo unde va primi premiul Timișoara pentru Valori Europene.

Recomandări Cine sunt cei doi viceprimari care se luptă pentru locul lăsat liber de Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Bijuterii și ceasuri de 30.000 de euro, multe firme și patru apartamente

Înainte de întrevedere, președinta Parlamentului European l-a sunat luni pe Nicușor Dan pentru a-l felicita pentru victoria obținută la alegerile prezidențiale.

„A fost o plăcere să vorbesc cu Nicușor Dan pentru a-l felicita pentru alegerea sa în funcția de președinte al României. După anunțarea rezultatelor alegerilor, a fost emoționant să văd toate steagurile europene fluturând cu mândrie în toată țara. Poporul român poate conta pe Europa sa. Acesta este mesajul pe care îl voi transmite României”, a scris luni Metsola pe X.

Amintim că Nicușor Dan a câștigat cel de-al doilea tur de scrutin și l-a învins pe George Simion în cursa pentru Palatul Cotroceni cu un scor de 53,6%, obținând 6.168.642 de voturi.

Urmărește-ne pe Google News