„Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea”, a menționat familia.

„Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături”, au precizat apropiații artistului născut la Arad.

Spectacolul„Globariciu”, programat aseară la Cinematograful Capitol din Oneşti, a fost anulat, după ce artistului i s-a făcut rău.

Evenimentul urma să aibă loc la ora 19.00, însă Doru Octavian Dumitru a fost transportat de urgență la spitalul din localitate.

Toate locurile pentru spectacolul de ieri fuseseră vândute, arătând interesul ridicat al publicului pentru prestația îndrăgitului comediant. Firma organizatoare va restitui banii celor care au cumpărat bilete.

Artistul mai avea programate spectacole la Adjud (mâine), joi la Buzău și luni la Sala Palatului din București. Și ele au fost contramandate.

Născut la Arad, Doru Octavian Dumitru a absolvit Facultatea de Instalații, dar nu a profesat niciodată ca inginer. S-a format în festivaluri studențești, a fost comicul cenaclului „Serbările Scânteii Tineretului”, a fost actor de revistă la Teatrele „Nae Leonard” din Galați, „Fantasio” din Constanța sau „Constantin Tănase” din București. Are o carieră de 5 decenii de umor în spate.

Celui care râde cu lacrimi, niciodată nu-i intră râsul la apă – Doru Octavian Dumitru

