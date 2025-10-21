Spectacolul„Globariciu”, programat în această seară la Cinematograful Capitol din Oneşti, a fost reprogramat din cauza unor probleme de sănătate ale artistului. Evenimentul urma să aibă loc la ora 19.00, însă Doru Octavian Dumitru a fost transportat de urgență la spitalul din localitate în această după-amiază.

Firma organizatoare SC Spectatour SRL din Constanța a anunțat că spectacolul va fi reprogramat sau se vor restitui banii celor care au cumpărat bilete.

Toate locurile pentru spectacolul de astăzi fuseseră vândute, arătând interesul ridicat al publicului pentru prestația îndrăgitului comediant.

Impresarul lui Doru Octavian Dumitru a oferit informații suplimentare. Acesta a declarat că spectacolul de la Onești va fi reprogramat la o dată ulterioară, în funcție de evoluția stării de sănătate a artistului.

Artistul mai avea programate spectacole la Adjud (mâine), joi la Buzău și luni la Sala Palatului din București.



