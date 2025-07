Închisoare plus amendă penală

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, pe 10 iulie 2025, acordul de recunoaștere al vinovăției încheiat de Ovidiu Jidveian și un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, acesta fiind condamnat la 5 ani și 9 luni de închisoare, plus o amendă penală în valoare de 27.000 de lei.

Ovidiu Jidveian

Inițial, Curtea de Apel Cluj a considerat că pedeapsa este „nejustificat de blândă”, raportat la valoarea prejudiciului, și a respins acordul dintre avocat și procuror. Jidveian a fost condamnat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave (251 acte materiale), delapidare cu consecințe deosebit de grave (1.339 acte materiale) și opt fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Vineri, 11 iulie, bărbatul de 44 de ani din Alba Iulia a fost ridicat de la domiciliu și încarcerat la Penitenciarul Aiud.

În esență, avocatul (suspendat din profesie) a fost trimis la închisoare după ce, timp de 5 ani, în perioada 2019 – 2023, a indus în eroare 244 de persoane fizice și juridice în legătură cu vânzarea a 44 de apartamente și opt spații comerciale dintr-un bloc construit în centrul municipiului Alba Iulia prin intermediul societății Parc Residence Alpha SRL.

Parc Residence Alpha SRL

A risipit banii în investiții speculative și jocuri de noroc

În total, valoarea însumată a plăților făcute de către persoanele înșelate, se ridică la 33.617.263 de lei și 5.651.242 de euro – echivalentul sumei de 12.375.000 de euro. Cel puțin 8.000.000 de euro este suma care a ajuns în conturile personale ale lui Ovidiu Jidveian.

Cea mai mare parte a banilor obținuți de Jidveian ar fi fost jucați pe piața bursieră speculativă, prin intermediul unor firme de brokeraj din paradisuri fiscale, cum ar fi Cipru sau Belize, dar și la jocuri de noroc.

Bărbatul era omniprezent în săli de jocuri din Alba Iulia, Cluj-Napoca, Brașov și alte orașe importante, unde juca sume mari de bani. De asemenea, acesta ar fi vizitat și Las Vegas, centrul mondial al jocurilor de noroc. Procurorii au analizat circuitul banilor prin conturile avocatului.

Astfel, s-a constatat că suma totală încasată de Ovidiu Jidveian în perioada 1 ianuarie 2018 – 1 noiembrie 2023 a fost de 56.807.908,11 de lei. În aceeași perioadă, acesta a primit în conturile în valută sumele de 1.531.998,25 de euro și 272.944,21 de dolari.

Capcana pusă la cale de dezvoltatorul imobiliar

Faptul că avocatul încheia promisiuni de vânzare-cumpărare în faţa unor notari publici a contribuit la instalarea unui sentiment de încredere și de siguranță, clienții considerând că perfectarea tranzacției în fața unui profesionist al dreptului le asigură legalitatea și fiabilitatea investiției.

În plus, acesta avea oferte de preț imbatabile pe piață. „Înainte să decidem asupra achiziţionării apartamentului, acesta (Ovidiu Jidveian – n.r.) ne-a precizat că locuinţele se vând foarte repede. Preţul la care fusese promovată locuinţa de agenţia imobiliară era, din câte-mi amintesc 1.200 euro/mp, ceea ce în sine era un preţ bun pentru zona centrală a municipiului, fiind specific preţurilor din cartierele periferice ale municipiului Alba Iulia.

Pe parcursul negocierilor purtate pe şantier, Jidveian ne-a spus că pentru rezervarea apartamentului este necesar să plătim pe loc suma de 1000 euro, iar dacă achităm preţul apartamentului până la finele lunii august, ne va vinde apartamentul cu suma de 1.000 euro/mp”, a declarat unul dintre păgubiți.

Acesta a mai spus că, după studierea încheierii emise de OCPI Alba, a remarcat faptul că „aceleași nr. topografice sunt prezente în mod repetat, ridicându-mi serioase semne de întrebare. Ulterior, am constatat că același apartament fusese promis spre vânzare şi altor persoane”. Anchetatorii au susținut că, astfel, cumpărătorii de bună credință au căzut într-o veritabilă „capcană”.

„Pentru înțelegerea «capcanei», trebuie pornit de la preţul deosebit de tentant oferit pentru dobândirea spațiilor, fapt care, alături de promiterea unor termene de predare extrem de scurte ale locuinţelor/spațiilor comerciale, a coborât în mod exponenţial diligenţa contractuală a clienţilor interesaţi, aceștia fiind în mod cert furați de mirajul unei afaceri profitabile lor.

Pe întreaga perioadă de activitate infracţională, inculpatul Jidveian Ovidiu Viorel a menţinut, în linii mari, aceeaşi ofertă de preţ, promiţând transferarea dreptului de proprietate asupra apartamentelor la o valoare medie de 1.000 euro/mp, deși în intervalul de referință aprilie 2019-octombrie 2023, valorile de tranzacționare în piața imobiliară au crescut considerabil”, au constatat procurorii.

Apartamente modificate pe hârtie și vândute de mai multe ori

În scopul „adâncirii erorii” în care își plasa în mod voit viitoarele victime, Jidveian le arăta unora planuri tehnice trunchiate ale apartamentelor, segmentate din planurile spațiilor autorizate în proiect, asigurându-i verbal despre iminența depunerii diligențelor pentru modificarea autorizației de construire, ori despre demersuri în acest sens aflate în curs de derulare, astfel încât să nu existe probleme la recepția locuințelor.

„În faţa notarului public ni s-au prezentat schiţe tehnice ale apartamentului iar, înainte de semnare, la solicitarea d-nei notar, proiectantul (arhitectul) clădirii a trimis un memoriu prin care a oferit detaliile de identificare ale apartamentului pe care urma să-l cumpăr. Declar că acest demers s-a realizat ca urmare a solicitării notarului public, care m-a informat că dezvoltatorul imobiliar blocului a procedat la renumerotarea spaţiilor din clădire”, a afirmat un alt client, audiat ca martor.

Altul a spus că a avut discuții cu dezvoltatorul imobiliar, care l-a convins să continue contractul după ce i-a explicat cum urma să fie recompartimentat apartamentul existent iar după expunerea dânsului eu am fost ferm de acord să continuăm raportul contractual.

„Deși pentru o bună perioadă e timp am crezut în spusele lui Ovidiu, am făcut investigații pe cont propriu și am luat legătura cu familia (…), cei care achiziționaseră în anul 2020 apartamentul cu două camere despre care Jidveian spunea că nu mai este de actualitate și că urmează să fie reconfigurat în două garsoniere. Familia m-a informat că promisiunea de vânzare cumpărare era în ființă la nivelul lunii noiembrie 2022 şi că nu a fost niciodată rezoluționată.

Ulterior, am aflat că același spațiu pentru care achitasem şi eu bani a fost reatribuit în perioada anilor 2022-2023 lui (…) după ce acesta renunțase la un alt apartament din imobil. Acesta a fost momentul în care mi-am dat seama că am fost înșelat”, a declarat victima rămasă fără 70.000 de euro.

Jidveian se folosea de un „apartament de prezentare”, care a fost promis spre vânzare în mod succesiv către trei persoane de la care a încasat sumei importante de bani, fără ca vreuna dintre acestea să fi renunțat la contract.

Declarație victimă

„Șocul” contabilului

O altă persoană înșelată a spus că, anterior efectuării plății prețului, „soţul meu l-a întrebat pe Jidveian de ce ne-a indicat un cont bancar personal pentru virament, şi nu contul societăţii, acesta spunându-ne că este moştenitor al câtorva dintre apartamente, dat fiind că terenul pe care se construieşte aparţine familiei sale”.

Contabilul firmei a afirmat că a fost șocat de câți bani au fost transferați pentru afacerile speculative.

„Când mi-am revenit din «șoc» i-am cerut explicaţii lui Ovidiu Jidveian, acesta spunându-mi că ar fi avut o serie de investiţii neeconomicoase în active pe bursă şi a precizat că ele vor returna profit în lunile care urmează astfel încât îi va fi facil să ramburseze banii celor care deschiseseră proceduri de executare silită. Nu mi-a dat alte detalii însă mi-a lăsat impresia că banii ar fi fost chiar investiţi în nişte active şi că se aşteaptă la o injecţie de fonduri de circa 3.000.000 euro.

În acest context, doresc să precizez faptul că şi în anul 2022, când din conturile firmei se făcuse o plată mare, de circa 2.500.000 lei către un comerciant din Cipru (contul fiind creditat apoi cu circa 500.000 lei de la acest comerciant) Ovidiu mi-a spus că respectivul comerciant este un broker de investiţii iar valoarea plătită urmează să producă un profit pe viitor”, a declarat persoana care i-a ținut contabilitatea la firma Parc Residence Alpha.

Declarație contabil

ÎCCJ: „A contribuit la aflarea adevărului”

Completul care a judecat cauza la Înalta Curte de Casație și Justiție a admis acordul de recunoaștere a vinovăției, susținând că bărbatul a colaborat cu organele de urmărire penală, a înlesnit soluţionarea cu celeritate a cauzei și a contribuit la aflarea adevărului.

„Inculpatul Jidveian Ovidiu Viorel a pus la dispoziție credențialele de acces pentru toate aplicațiile de trading, e-wallet-uri, aplicații bancare, clienți de e-mail și, consecutiv, a facilitat verificarea și stabilirea circumstanțelor în care banii încasați prin fraudă au fost folosiți în cadrul tranzacțiilor instrumentelor financiare derivate. De asemenea, prin procedura accesului la sisteme informatice a fost «radiografiată» întreaga activitate operațională de plasamente în instrumentele financiare derivate, existând la dosar listinguri în format electronic ce conțin detaliat operațiunile de plasamente financiare (intrări, ieșiri, depozite), precum și în capturi video de ecran.

În acest fel s-a putut stabili, prin coroborare cu datele extrase din extrasele de cont şi perchezițiile informatice, faptul că întregul profit realizat de către inculpat în cadrul activităților de trading (caracterizate de către urmărirea penală mai degrabă ca pariuri, dată fiind natura extrem de volatilă a investițiilor) a fost redirecționat tot înspre operațiuni de aceeași natură (achiziție CFD – contracte pentru diferență) și, în cele din urmă, a ieșit în mod definitiv din patrimoniul și de sub controlul acestuia”, se precizează în hotărârea instanței. Cu alte cuvinte, Jidveian ar fi pierdut toți banii pe care i-a plasat în astfel de tranzacții.

Magistrații au mai susținut că posibilităţile de recuperare a prejudiciului sunt aceleaşi, indiferent de modalitatea în care este soluţionată acţiunea penală, prin acord de recunoaştere a vinovăţiei sau urmare a sesizării instanţei cu rechizitoriu. „Soluţionarea cu celeritate a laturii penale, stabilirea faptelor şi a vinovăţiei inculpatului conferă posibilitatea părţilor civile să se adreseze instanţei civile şi să obţină, într-o procedură mult mai rapidă decât cea dintr-un proces penal, un titlu executori”, a mai afirmat instanța.

Victimele sunt, astfel, obligate să introducă acțiune civilă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. Oamenii sunt, oricum, creditori în procesul de insolvență al firmei Parc Residence Alpha SRL, a cărui finalitate este îndepărtată ca timp.

Creditorii solicită, în total, 14 milioane de euro. Posibilitatea recuperării unei părți din prejudiciu există și poate fi realizată prin valorificarea blocului construit la Alba Iulia, evaluat la cel puțin 5 milioane de euro.