Motorizări și echipamente

Noul Duster Cargo este o adaptare a SUV-ului popular, concepută special pentru transportul de marfă. Principala modificare constă în eliminarea banchetei din spate, creând astfel un spațiu de depozitare generos de 1149 de litri.

Dacia oferă două opțiuni de motorizare pentru Duster Cargo: Mild-Hybrid 130 4×4 și Hybrid 155. În ceea ce privește echiparea, există o singură variantă disponibilă, Expression, care include jante de 17 inch, faruri LED, instrumentar digital de 7 inch și un ecran central de 10.1 inch.

Reprezentanții Dacia au declarat: „Dacia lansează o variantă Cargo a emblematicului său model Duster, aducând versatilitate în orice situație pe piața vehiculelor comerciale ușoare. Bazat pe SUV-ul Duster, noul Duster Cargo reprezintă o conversie completă realizată în fabric.”

Caracteristici speciale

Duster Cargo se remarcă prin adaptările sale pentru transport. Zona de încărcare oferă până la 1.149 litri de spațiu util și o sarcină utilă de până la 430 kg. Versiunea 4×4 are o gardă la sol de 217 mm, ideală pentru off-road.

Reprezentanții Dacia au explicat procesul de conversie: „Tehnicienii Dacia înlocuiesc scaunele din spate cu un plan de încărcare complet plat din lemn, finisat cu un material durabil. Zona de încărcare este separată de compartimentul pasagerilor printr-un despărțitor robust din plasă, iar patru puncte de ancorare ajută la fixarea încărcăturii libere.”

Recomandări Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei

Siguranță și confort

Duster Cargo este echipat cu numeroase sisteme de siguranță, inclusiv șase airbaguri, cruise control, recunoaștere indicatoare rutiere, senzori de parcare spate și cameră video pentru mersul înapoi. De asemenea, dispune de sisteme avansate precum avertizare de atenție a șoferului și menținere bandă.

Modelul este disponibil în trei culori: Glacier White, Pearl Black și Shadow Grey, oferind opțiuni pentru diverse preferințe estetice și necesități de branding corporativ.

Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa anul trecut. Cota de piață europeană a Dacia a atins un record de 4,5% în 2024, depășind Hyundai și Tesla.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE