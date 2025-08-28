Potrivit Kyiv Independent, rafinăria din Samara este una foarte importantă și are o capacitate de producție de 8,3 milioane de tone metrice de petrol pe an. Aceasta și-a oprit producția la începutul lunii august, după ce a fost avariată de atacuri cu drone ucrainene.

Atacul asupra rafinăriei: flăcări uriașe se ridică spre cer

Astra a publicat fotografii și imagini video care arată un incendiu de proporții la rafinăria Novokuibișevsk. Imaginile prezintă explozii, fum și flăcări uriașe ridicându-se de la fața locului.

🔥🔥🔥Ukrainian drones disabled two major Russian oil refineries overnight — the Kuibyshev refinery in Samara region and the Afipsky refinery in Krasnodar region



According to the Commander of Ukraines Drone Forces, Robert Brovdi (Madyar), Russias oil processing has already… pic.twitter.com/IXCb560nw2 — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2025

Rafinăria este operată de compania petrolieră rusă Rosneft. Aceasta a fost una dintre mai multe rafinării rusești care și-au oprit producția în august 2025 după ce au suferit daune în urma atacurilor cu drone ucrainene.

Întreruperea producției

Surse citate de Reuters au declarat că facilitatea Novokuibișevsk și-a încetat complet operațiunile după ce dronele au avariat principala unitate de rafinare primară a petrolului.

Raportul a venit după ce dronele ucrainene ar fi vizat mai multe facilități industriale și militare din Rusia în noaptea de 2 august, inclusiv rafinăria amintită.

A major oil pipeline in Russia - one of the key suppliers of petroleum products to Moscow - has exploded.



According to media reports, the incident involves the "Ryazan-Moscow" pipeline, which has been supplying fuel since 2018, including to the occupying army. Following the… pic.twitter.com/fEv9kqfS5P — WarTranslated (@wartranslated) August 27, 2025

Atac și în Krasnodar

În afară de regiunea Samara, drone sinucigașe au lovit regiunea Krasnodar din Federația Rusă. Acolo, rafinăria Afipsky a fost din nou ținta atacului. Autoritățile locale au afirmat că forțele de apărare antiaeriană ar fi doborât toate țintele, dar martorii oculari au publicat fotografii care confirmă că UAV-urile și-au atins țintele.

Impactul dur asupra industriei petroliere ruse

Reuters a raportat ulterior că Ucraina a lovit 10 rafinării pe parcursul lunii august, închizând facilități care reprezentau 17% din capacitatea națională de procesare, sau 1,1 milioane de barili pe zi.

Rosneft, companie de stat, este principala companie de procesare a petrolului din Rusia și se află sub sancțiuni internaționale din 2014. Ucraina vizează în mod regulat infrastructura petrolieră rusă în atacuri la distanță, deși Kievul nu comentează întotdeauna asupra acestor atacuri.

Menționăm că aceste informații provin din surse precum Astra și Reuters, fără a fi confirmate oficial de autoritățile ucrainene sau ruse.

Un atac masiv rusesc cu drone și rachete asupra Kievului a provocat joi dimineață moartea a cel puțin opt persoane și rănirea altor 24, potrivit autorităților locale. Printre victime se numără și doi copii, conform informațiilor preliminare furnizate de ministrul de Interne, Ihor Klimenko. Se așteaptă ca numărul victimelor să crească.

