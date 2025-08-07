Rafinăria atacată, vitală pentru economia Rusiei

Rafinăria Afipski, aflată la aproximativ 200 km de linia frontului, joacă un rol strategic în aprovizionarea armatei ruse cu motorină și kerosen pentru aviație.

Totodată, ea este vitală pentru economia Rusiei, procesând anual 6,25 de milioane de tone de petrol. De la începutul invaziei la scară largă, această rafinărie a fost ținta mai multor atacuri.

Locuitorii din zonă au raportat explozii în timpul nopții, pe fondul intensificării atacurilor cu drone în regiune. Pe rețelele sociale au fost distribuite imagini care arată, aparent, un incendiu semnificativ în zona rafinăriei.

Autoritățile locale confirmă atacul cu drone

Guvernatorul Veniamin Kondratiev a declarat că în localitatea Slaviansk-pe-Kuban un bărbat a fost rănit de resturi provenite de la o dronă doborâtă, dar nu a confirmat un atac direct asupra rafinăriei.

Potrivit agenției independente Astra, o instalație militară din Slaviansk-pe-Kuban ar fi fost cuprinsă de flăcări în urma atacului.

La Novorossiisk, aflat la 60 km sud de Slaviansk-pe-Kuban, primarul Andrei Kravchenko a informat că apărarea de coastă rusă a respins un atac cu drone navale.

Sirenele au fost activate pe întreaga coastă a orașului, iar ulterior alerta a fost ridicată, fără a fi furnizate detalii despre eventuale pagube sau victime. Canalul ucrainean Exilenova+ a publicat un videoclip în care se aud explozii și sirene în cursul atacului.

Regiunea Krasnodar este vizată frecvent de dronele ucrainene

De la mutarea Flotei Ruse din Marea Neagră în Novorossiisk – în urma atacurilor repetate cu drone și rachete lansate de Ucraina asupra Crimeei ocupate – orașul a devenit un punct strategic.

Regiunea Krasnodar, situată la est de Crimeea și separată de aceasta prin strâmtoarea Kerci, este din ce în ce mai frecvent vizată de dronele ucrainene. Infrastructura militară de aici este crucială pentru operațiunile aeriene ale Rusiei în sud și în zona Mării Negre.

Ministerul rus al Apărării a susținut că, în total, 82 de drone au fost doborâte în mai multe regiuni rusești în cursul nopții. De asemenea, dronele ucrainene ar fi vizat infrastructura feroviară din regiunea Volgograd, potrivit autorităților locale.

