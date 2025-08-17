„Avem acolo de reconstruit câteva punţi. Suntem însă într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni, aş spune. (..) România trebuie să intre în programul de Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în programul de Visa Waiver”, a afirmat șefa diplomației române la TVR Info, conform News.ro.

Potrivit acesteia, programul Visa Waiver nu este doar în interesul României, ci și al Statelor Unite, având potențialul de a stimula turismul.

„Când şi cum vom ajunge acolo, sunt lucruri care urmează a fi clarificate public. Instituţional, ce facem acum este că lucrăm, în special la nivelul Ministerilor Afacerilor Interne, la nivelul Cancelariei, la nivelul nostru, Ministerului Afacerilor Externe şi al Ambasadei. Şi sigur că este foarte important acest lucru şi pe agenda preşedintelui”, a mai adăugat Oana Țoiu.

Ţoiu a recunoscut că, de-a lungul anilor, au fost făcute numeroase declaraţii optimiste privind intrarea României în programul Visa Waiver. Totuşi, ea a subliniat că doreşte să anunţe public progresul doar atunci când acesta va fi concretizat.

Referitor la eliminarea din program, din cauza anulării alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Oana Țoiu a explicat că există două paliere: „Pe de o parte este palierul tehnic, care se uită la indicatori legaţi de infracţionalitate, controlul la graniţe, un element ţine şi de graniţa SUA-Canada, de exemplu, acesta a fost partea unor analize. Însă decizia politică nu este o decizie care are un raport formal transmis. Decizia politică, ca orice decizie politică, are şi spaţiul ei de evaluare continuu. În acea perioadă, inclusiv prin declaraţiile lui JD Vance, a fost cât se poate de clar că faţă de România a fost o aşteptare de a avea claritate mai mare privind informaţiile care au stat în spatele deciziei. (..) Sigur că această aşteptare a unor informaţii mai detaliate, această aşteptare a unui nivel de claritate mai mare, este o aşteptare pe care o are în continuare şi o parte a societăţii din România. Nu putem să o ignorăm. Dar în acelaşi timp, repet, declaraţiile comune şi la nivel NATO, şi la nivel Uniunii Europene, cât şi relaţiile bilaterale în acest moment, indică foarte clar că nu avem niciun semn de întrebare faţă de rezultatul alegerilor”.

Șefa diplomației române a ținut să spună și că „nimeni nu pune sub semnul întrebării legitimitatea sau rezultatul alegerilor, în acest moment”.

„Unde mai trebuie lucrat, este la a clarifica şi la nivel public parte din informaţiile care au dus la această decizie”, a mai adăugat aceasta.

Amintim că Oana Țoiu a declarat marți, 12 august, la Euronews, că un motiv important care a dus la suspendarea acordării vizelor de SUA pentru români este lipsa unor explicații suficient de detaliate privind anularea alegerilor din 2024.

Pe 25 martie, guvernul SUA a anunțat că reevaluează includerea României în Programul Visa Waiver, decisă de fosta Administrație Biden, și că suspendă pe termen nelimitat ridicarea vizelor, care era programată pe 31 martie, fără să ofere un motiv clar.

