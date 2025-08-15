„Este adevărat că eram foarte aproape de o decizie finală pozitivă. Dau existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor sau explicații la un nivel mai puțin detaliat și mai puțin clar decât ar fi fost și așteptarea administrației SUA, care au contribuit la decizia de a nu duce până la bun sfârșit procesul de evaluare României astfel încât să intre în programul Visa Waiver la acel moment”, a spus Oana Țoiu.

Și a continuat: „Pentru România este important să ajungem în programul Visa Waiver. Când se va întâmpla asta, în special în paradigma deciziei politice? Nu este o întrebare la care să putem să răspundem în această seară”.

Întrebată dacă România a fost scoasă din program din acest motiv, Țoiu a răspuns: „Nu pot să vorbesc eu în numele Statele Unite ale Americii pe detalii pe care dumnealor public nu le-au făcut în această manieră, dar este foarte clar că sunt mai multe elemente, s-a schimbat administrația, s-a schimbat felul în care administrația se raportează din nou la cetățeni din afara Statelor Unite ale Americii”.

Ea va merge în septembrie în SUA pentru a pregăti vizita președintelui Nicușor Dan, care va avea loc, cel mai probabil, în prima parte a anului 2026. Recomandări Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

La rândul său, fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, care a precedat-o pe Oana Țoiu, a avut o părere diferită. „Doamna Țoiu are explicațiile dânsei, care sunt valabile la primul nivel al anulării. După aceea, criteriile obiective care s-au comunicat n-au mai fost niciodată oficial comunicate de Departamentul de Stat sau Departamentul de Securitate Internă din America. N-au explicat niciodată, ca atare, că nu s-a explicat bine ce a fost cu anularea alegerilor”, a spus Hurezeanu pentru Gândul.

Întrebat apoi dacă Oana Țoiu își bazează afirmațiile pe informații actualizate primite de la partea americană, Hurezeanu a spus: „E foarte posibil ca, între timp, să le aibă dânsa, din moment ce le dă acum. E foarte posibil să nu mai fie speculațiile din chiar zilele când am ieșit din Visa Waiver, înainte de alegeri, și să existe acum explicațiile pe care le dă dânsa. E foarte posibil”. Pe 25 martie, guvernul SUA a anunțat că reevaluează includerea României în Programul Visa Waiver, decisă de fosta Administrație Biden, și că suspendă pe termen nelimitat ridicarea vizelor, care era programată pe 31 martie, fără să ofere un motiv clar. Nici după 5 luni, Administrația Trump nu a făcut un anunț privind orizontul de timp în care românii vor putea călători în SUA fără viză. Mai mult, nimeni din Administrația Trump nu a discutat cu partea română, nici la nivel de corespondență oficială, despre eliminarea vizelor de SUA, au dezvăluit recent surse guvernamentale pentru Libertatea.