Pacienții din Craiova tremură de frig în spitale

Într-o postare pe un grup de Facebook dedicat celor care locuiesc în Craiova, o pacientă internată de nouă zile a descris condițiile din spital drept „iadul pe frig”, criticând dur lipsa de reacție a Primăriei și a edilului Lia Olguța Vasilescu.

„Sunt internată de 9 zile. În saloane e frig, oamenii tremură, asistentele pun sticle cu apă caldă, aduc pături peste pături. Eu am patru pături pe mine și tot îmi e frig”, scrie pacienta.

Aceasta adaugă că, în timp ce bolnavii îngheață, primarul „ne spune că nu s-au primit cereri pentru căldură și că urmează zile cu 20 de grade”.

„Pe bune? Poate în biroul dumneaei e cald, dar în spital e iadul pe frig”, a continuat femeia, subliniind că au fost făcute „cereri peste cereri pentru căldură. Chirurgia, Neonatologia, Obstetrica… toți cer disperați!”.

„Dar cineva preferă să se joace de-a nepăsarea, în loc să-și facă treaba. Craiova îngheață, doamnă primar. Nu mai e vorba de politică, e vorba de omenie.”

Postarea vine în contextul în care, de mai multe zile, în Craiova temperaturile au scăzut sub 10 grade noaptea, iar caloriferele din apartamente, școli și spitale au rămas reci.

Concret, în mai mult de trei nopți consecutive temperatura aerului a fost de 6-7 grade Celsius, la Craiova.

Ce spune primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu

Primarul Lia Olguța Vasilescu a explicat că „nu s-a primit nicio solicitare scrisă de la asociațiile de proprietari” pentru pornirea căldurii și că „de luni vor începe probele de căldură în oraș”.

„Termo Urban și Electrocentrale Craiova sunt pregătite deja să asigure agentul termic pentru perioada rece. Până la acest moment, însă, nu s-a primit nicio solicitare scrisă de la asociațiile de proprietari, în unele cazuri fiind chiar insistențe să furnizăm căldură cât mai târziu, dat fiind că urmează zile cu temperaturi peste 20 de grade. De luni vor începe însă probele de căldură în oraș. De asemenea, școlile, spitalele și căminele de bătrâni care au făcut solicitare au primit deja agent termic. De mâine vor primi toate, chiar dacă nu există încă cereri din partea acestora.”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

În realitate, furnizorul Termo Urban nu a finalizat încă probele la cald, iar problemele tehnice și pierderile financiare amână pornirea sistemului centralizat, relatează Gazeta de Sud.

Între timp, pacienții din spitale sunt nevoiți să se încălzească cu pături și sticle cu apă fierbinte.

„Când mamele, copiii și bătrânii îngheață în spitale, iar dumneavoastră vorbiți despre «temperaturi de 20 de grade», înseamnă că ați pierdut orice legătură cu realitatea.”, a concluzionat pacienta.

