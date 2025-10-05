Situația critică a termocentralei Craiova

Chiar dacă ministrul susținea că a inițiat negocieri cu Comisia Europeană, un reprezentant al acesteia a infirmat primirea unei solicitări oficiale din partea României, potrivit Europaliberă.

Termocentrala Craiova, esențială pentru furnizarea agentului termic în municipiu și pentru uzina Ford Otosan, se află într-o situație critică. Investiția de 162 de milioane de euro din PNRR pentru o nouă centrală pe gaz la Craiova a fost abandonată din cauza eșecului licitațiilor.

Lorena Voican, directoarea Electrocentrale Craiova, a declarat pentru europaliberă: „Căutăm soluții cu Ministerul Energiei, care este principalul acționar”.

O sursă anonimă implicată în proces a explicat pentru europaliberă că proiectul a fost de la început o misiune imposibilă din cauza termenelor nerealizabile.

Ajutor de stat de 350 de milioane de lei

Guvernul a propus alocarea a 350 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru finanțarea activității Electrocentrale SA Craiova. Acest ajutor vine după ce societatea a acumulat deja pierderi de peste 433 milioane de lei.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat pentru europaliberă: „Suntem pregătiți pentru orice scenariu, craiovenii nu vor rămâne fără agent termic”.

Ea a menționat că există un plan de rezervă în cazul în care Comisia nu acceptă solicitarea de prelungire a termenului.

Probleme similare în alte orașe

Pe lângă Craiova, și alte proiecte de centrale electrice pe gaz finanțate prin PNRR întâmpină dificultăți. Ministerul Energiei a raportat un deficit de finanțare de aproximativ 57,7 milioane de euro pentru proiectele din Arad și Constanța.

Solicitarea României către Comisia Europeană

România și-a asumat închiderea grupurilor de producție pe cărbune prin mai multe acorduri și planuri naționale. Ministrul Bogdan Ivan susține că a cerut Comisiei Europene prelungirea termenului de 31 decembrie 2025 până la construirea noilor centrale pe gaz.

„Cred din suflet că, după ce am adus argumente foarte clare cât de important este pentru România ca să păstrăm în continuare aceste grupuri, Comisia Europeană să înţeleagă, să accepte ceea ce am propus cu argumente foarte clare şi să reuşim să amânăm acest termen”, a declarat Ivan într-o postare pe Facebook.

Însă, conform europaliberă, Comisia Europeană a transmis că nu a primit încă o solicitare oficială din partea României.

Situația termocentralelor pe cărbune din România rămâne incertă. În timp ce autoritățile caută soluții pentru a evita o criză energetică, negocierile cu Comisia Europeană par să fie într-un stadiu incipient.

