Cine candidează la alegerile parlamentare din Moldova

Potrivit deciziei CEC, pe buletinul de vot vor figura 23 de candidați: 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Lista este deschisă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare. Următorii pe buletin sunt Partidul „Democrația Acasă” și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare.

Printre ceilalți candidați se numără:

Andrei Năstase – candidat independent;

Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa;

Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii”;

PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ;

Partidul Liberal;

Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”;

Tatiana Creţu – candidat independent;

Partidul Politic „Partidul Nostru”

Cu toate acestea, deși pe buletinul de vot vor fi 23 de variante, cetățenii din Republica Moldova pot vota doar pentru 22 dintre ele, deoarece Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii” s-a retras din cursă în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate.

Aceste alegeri urmează la mai puțin de un an după referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană și victoria electorală a Maiei Sandu, lider pro-occidental, în alegerile prezidențiale.

Moscova și influența asupra alegerilor din Republica Moldova

Moscova încearcă să influențeze rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Se vehiculează că strategia Rusiei implică utilizarea unor interpuși politici, cumpărarea voturilor și alte metode ilegale.

Principalul rival al PAS este Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, format din patru partide: Partidul Socialiștilor (PSRM), Inima Moldovei, Viitorul Moldovei și Partidul Comuniștilor (PCRM).

Acest bloc electoral are ca scop răsturnarea actualului guvern pro-european. Platforma lor politică promovează restabilirea relațiilor cu Rusia și opoziția față de NATO și Occident.

Blocul „patriotic” a fost anunțat oficial pe 22 iulie, în cadrul unei conferințe de presă. Liderii săi, Igor Dodon, Vasile Tarlev și Irina Vlah, au avut întâlniri la Moscova în luna iulie, discutând despre reluarea livrărilor de gaze către Republica Moldova.

Pe 10 iulie, aceștia au discutat cu un vicepremier rus despre exporturile moldovenești către Rusia. Totuși, întâlnirea a coincis cu acuzațiile oficiale ale Serviciului de Securitate al Ucrainei împotriva vicepremierului rus Dmitri Patrușev, pentru presupusul furt al cerealelor ucrainene din teritoriile ocupate.

În iunie, Zinaida Greceanîi și Diana Caraman, reprezentante ale blocului, au călătorit la Sankt Petersburg pentru a negocia prețuri mai mici la energie. Fostul ministru Victor Parlicov a calificat aceste demersuri drept manevre electorale.

