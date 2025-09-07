În plus, a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență, informează Ziarul de Gardă.

Potrivit hotărârii CEC, în buletinul de vot se vor regăsi 23 de candidați, și anume 15 partide, patru blocuri politice și 4 candidați independenți.

Buletinul de vot este deschis de Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, urmat de Partidul „Democrația Acasă” și Coaliția pentru Unitate şi Bunăstare.

Ceilalți candidați de pe buletinul de vot figurează în ordinea următoare:

Andrei Năstase – candidat independent;

Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa;

Olesea Stamate – candidat independent;

Partidul Politic Partidul Social Democrat European;

Partidul politic Partidul Național Moldovenesc;

Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”;

Blocul Electoral „ALTERNATIVA”;

Partidul Politic MIŞCAREA RESPECT MOLDOVA;

Blocul electoral „ÎMPREUNĂ”;

Partidul Politic Liga Orașelor şi Comunelor;

Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR;

Victoria Sanduţa – candidat independent;

Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII”;

Partidul Politic „MOLDOVA MARE”;

Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii”;

PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ;

Partidul Liberal;

Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”;

Tatiana Creţu – candidat independent;

Partidul Politic „Partidul Nostru”.

Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați pentru duminică, 28 septembrie, la urne pentru a-i alege pe viitorii 101 deputați din Parlament. Acest scrutin vine la nici un an de la referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană și alegerile prezidențiale câștigate de pro-occidentala Maia Sandu în pofida amestecului Rusiei.

Moscova vrea să impună un regim marionetă la Chișinău

Moscova încearcă și de această dată să influențeze alegerile în favoarea sa și mizează pe interpuși politici, voturi cumpărate, fraude electorale și alte mijloace ilegale. Principalul rival al PAS pare a fi Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”, format din patru formațiuni politice: Partidul Socialiștilor (PSRM), Inima Moldovei, Viitorul Moldovei și Partidul Comuniștilor (PCRM).

Blocul socialiștilor și comuniștilor, principalul concurent al partidului aflat la guvernare

Scopul acestui bloc electoral este să răstoarne actualului guvern pro-european. Platforma sa publică se concentrează pe restabilirea relațiilor strategice cu Rusia și pe opoziția față de influența NATO și a Occidentului.

Formarea blocului „patriotic” a fost anunțată pe 22 iulie, în cadrul unei conferințe de presă. Anterior, Igor Dodon, Vasile Tarlev și Irina Vlah, liderii acestui bloc, au efectuat o vizită la Moscova pentru întâlniri cu oficiali ruși.

Cu drapelul Republicii Moldova afișat în fața lor, au avut discuții pe 10 iulie cu un vicepremier rus privind reluarea livrărilor de gaze către Republica Moldova. Totuși, nimeni nu a explicat pe ce rute ar urma să fie livrat gazul, având în vedere că Ucraina a interzis tranzitul.

A doua zi, cei trei s-au aflat la aceeași masă cu vicepremierul Dmitri Patrușev – acuzat de furtul cerealelor ucrainene din teritoriile ocupate – pentru a discuta despre creșterea exporturilor de produse moldovenești către Rusia. Întâlnirea a avut loc în aceeași zi în care Serviciul de Securitate al Ucrainei l-a pus oficial sub acuzare pe Patrușev, susținând că a coordonat furtul a 4 milioane de tone de cereale din Ucraina.

În plus, în luna iunie, socialista Zinaida Greceanîi și comunista Diana Caraman au călătorit la Sankt Petersburg pentru a „negocia” prețuri mai mici la gaze și energie electrică. Au avut discuții cu oficiali ai Ministerului Energiei din Rusia. Potrivit fostului ministru Victor Parlicov, aceasta este o manevră electorală, întrucât Rusia încearcă să destabilizeze Republica Moldova înainte de alegeri.

Blocul „Victorie/ Pobeda”, interzis

Blocul „Victorie”, asociat cu oligarhul fugar și condamnat la închisoare Ilan Șor, a fost descalificat de către Comisia Electorală din cauza finanțării ilegale a campaniei. Șor susține că este o decizie motivată politic.

Platforma blocului promovează apropierea de Rusia, federalizarea Republicii Moldova și respingerea integrării europene.

Autoritățile de la Chișinău au acuzat blocul de mituire extinsă a alegătorilor, inclusiv distribuirea de bunuri și bani pentru a influența votul – o tactică frecvent asociată cu campaniile anterioare ale lui Șor.

Miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova

Alegerile care urmează în Republica Moldova capătă o miză geopolitică majoră, depășind cu mult granițele disputelor politice interne. Se conturează o luptă pentru orientarea strategică a statului vecin: integrare europeană autentică sau o derivă către autoritarism sub influență estică.

