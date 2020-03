De Diana Meseșan, Răzvan Luțac, Cătălin Tolontan,

Viorel Candrianu (sau Candreanu), pastorul Bisericii Baptiste Betel din Ipotești, o figură cunoscută a cultei la nivel național, s-a testat pe 24 martie, a fost trimis acasă, pe 25 martie i s-a făcut rău, a fost readus la spitalul din Suceava și a murit pe 26 martie.

Alți pastori și biserici din țară au pus moartea pe seama coronavirusului, iar colegul său Marcel Lungu confirmă că “familia a primit rezultatul, pozitiv, a doua zi după deces”.

Întrebați de Libertatea de ce nu a fost decesul său trecut printre primele 40, reprezentații DSP Suceava au explicat că ”spitalul nu a transmis încă lista oficială a decedaților”.

Altfel spus, DSP susține că nu a fost anunțat oficial nici duminică că omul a murit, deși el e îngropat de joi.

Pastorul Viorel Candrianu

Viorel Candrianu, despre care toți știu că a murit pe 26 martie de coronavirus, nu apare în raportările oficiale ca fiind printre primele 40 de decese de coronavirus.

Mai mult, conform colegului său de biserică, fratele Marcel Lungu, care i-a oficiat și procesiunea funerară, familia a primit rezultatul a doua zi după deces, “fiind pozitiv”.



”Probabil nu l-a raportat spitalul. Spitalul nu a transmis încă lista oficială a decedaților”, a explicat pentru Libertatea directorul interimar al DSP Suceava Manuela Trifan. ”Doamna doctor (Cătălina Zorescu, medicul epidemiolog de la DSP Suceava, n.r.) aștepta o lista oficială. Am solicitat azi la pranz domnului manager.”



-”Deci nu există încă o lista actualizată cu toți decedații?”

-”Exact.”



Ultima zi când Suceava a raportat morți este 25 martie. De atunci, mai apare un singur deces din județul Suceava, dar omul a murit în București, unde era spitalizat, și a fost raportat de DSP București.



Recomandări Document oficial al Ministerului Sănătății. Ce înseamnă, de fapt, intrarea în Scenariul 4 al COVID-19. Ce cazuri se tratează acasă și cine ajunge la spital?

Febră și stare de rău pe 24 martie

Pe 24 martie 2020, Viorel Candrianu, al cărui nume apare și Candreanu, s-a simțit rău și s-a deplasat la Spitalul de Boli Infecțioase din Suceava. “Avea o voce stinsă, de om în suferință”, a scris, pe blogul personal, Petrică Moisuc, un enoriaș din Ipotești. Candrianu i-a spus că avea febră și stare de rău și aștepta să i se facă un test pentru COVID-19.



La 18:30, același creștin baptist a sunat-o pe fiica lui Candrianu, care i-a confirmat starea de rău. “În timp ce tata era cu rezultatul la rază în mână, la spital au sosit 100 teste Covid 19. Am reușit și i-am făcut testul, acum așteptăm probabil 2 sau 3 zile să vină rezultatul. Tata este acasă, sub tratament, are febră, se simte rău, este obosit…”.



Ambele mărturii sunt disponibile aici, pe blogul lui Petrică Moisuc, un membru al bisericii baptiste din Suceava.



Recomandări Apelul disperat al unui doctor din infernul de la Suceava: „Nu permiteți ministrului Sănătății să dea ordinul ca personalul medical bolnav să fie chemat să trateze pacienți sănătoși!”

Este varianta susținută și de un alt blogger important al cultelor din Suceava, David Reguș, contactat de Libertatea după ce a scris pe blogul personal, Suceava Evanghelică, mai multe update-uri referitoare la situația lui Candrianu.



Înmormântat în aceeași zi

A doua zi, pe 25 martie, situația lui Candrianu s-a înrăutățit. A fost luat cu ambulanța și dus la spitalul din Suceava, în zilele cele mai crunte pentru instituția centrală a ceea ce unii medici au denumit “Lombardia României”.



Pe 26 martie dimineața a decedat. Avea 62 de ani, urma să împlinească 63 pe 22 mai. Înmormântarea sa, desfășurată în după-amiaza aceleiași zile, a fost urcată pe YouTube.



Sunt prezente câteva rude ale decedatului, pastorul Marcel Lungu, cel care anunțase că bărbatul se simte rău, plus groparii.



Fratele care oficiază ceremonia funerară confirmă că decesul a survenit în aceeași zi, însă nu spune motivul.



Recomandări Cât de departe ieşim din casă, ca să nu primim amendă? Poliţia răspunde la 10 întrebări

“Asta pentru că, oficial, rudele nu aflaseră până atunci dacă a fost sau nu coronavirus”, spun apropiații. Cu toate acestea, comunitatea afirmă că este vorba de un deces legat de COVID-19.



Libertatea l-a contactat pe Marcel Lungu, care a confirmat că nu se primise încă rezultatul, iar familia l-a primit abia a doua zi după deces.

“A murit de coronavirus”

Iosif Țon, 85 ani, pastor baptist plecat în Statele Unite și una dintre cele mai importante voci ale cultei religioase din România, spune, în mesajul său de condoleanțe, că Viorel Candrianu a murit de coronavirus.

Țon explică, astfel, de ce bărbatul a fost îngropat imediat.



Pastorul Țon a predicat mulți ani la Radio Europa Liberă, în fiecare duminică între orele 14-15, în cadrul unui program religios transmis în perioada comunistă.



Și alte biserici din România au îndemnat, înainte de deces, la rugăciune pentru fratele Candrianu prin postări pe Facebook, cum ar fi biserica Betel din Siminoc, județul Constanța, indicându-l ca fiind infectat cu coronavirus.



Tot sursele din biserică spun că și una dintre rudele preotului Candrianu s-a simțit rău, având aceleași simptome.



“Vă îndemn să vă rugați pentru familia Candreanu. Fr. Viorel s-a simțit rău toată noaptea, a fost dus acum dimineața cu ambulanța la spital, urmează să fie dusă și sora Geta pentru că începe să îi fie și ei rău”

Pastorul Marcel Lungu, Biserica Betel Ipotești, pe 25 martie:

Niciun bărbat de 62 de ani din Suceava, decedat pe 26 martie, nu apare printre cei 40 de decedați de până azi, ora 17:00 și nici cineva care să aibă caracteristici similiare.



8 morți de coronavirus avea Suceava până pe 25.03.2020, ultima zi în care apar decese din județul cel mai afectat de COVID-19.

GSP.RO Țiriac a anunțat live la TV ce sumă donează în criza coronavirus: „Ajutăm 40.000 de oameni”

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2020. Fecioarele sunt preocupate de imagine