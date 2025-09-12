Patronul Dominique Lamballe a decis să ridice 41 de case, care vor fi disponibile pentru vânzare sau închiriere „la prețul pieței”, asigurând astfel locuințe pentru cei care vor lucra la companie și facilitând atragerea de noi angajați în zonă.

FenêtréA, un producător de tâmplărie cu 550 de angajați și o cifră de afaceri anuală de peste 80 de milioane de euro, se confruntă cu dificultăți în recrutare, cauzate de lipsa locuințelor în apropierea orașului.

Într-un loc cu doar 2.000 de locuitori, fiecare casă sau apartament disponibil primește aproape 200 de cereri. Majoritatea angajaților trebuie să locuiască în raza de 25 km de companie, pentru a evita problemele generate de costurile mari ale navetei și de oboseală.

„Angajații noștri trebuie să poată locui în raza de 25 de kilometri de companie, deoarece dincolo de această rază, riscăm să-i pierdem din cauza prețului benzinei și a oboselii navetei”, spune Dominique Lamballe.

Primele case din ansamblul Horizon Brocéliande sunt deja în construcție, cu livrarea planificată pentru primăvara viitoare. În 2025 vor fi finalizate încă douăsprezece locuințe, iar alte șaptesprezece sunt programate pentru 2027, odată cu deschiderea noii fabrici FenêtréA, care va crea aproximativ 100 de locuri de muncă.

Proiectul a fost posibil datorită colaborării cu primăria locală, care a vândut companiei un teren de 10.900 m², neavând buget pentru a realiza construcția pe cont propriu.

Dominique Lamballe subliniază că scopul nu este să devină dezvoltator imobiliar, ci să asigure un mediu stabil și accesibil pentru angajați.

„Construirea unui complex rezidențial pentru angajații noștri reprezintă un avantaj strategic în recrutarea de personal și contribuie la consolidarea companiei în regiune”, explică el.

