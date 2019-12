De Mihai Niculescu,

Primul restaurant se află într-o casă boierească, monument istoric, construită în anul 1911 de familia Ghizdăvescu.

Restaurantul are zilnic circa 150 de vizitatori, oferindu-le preparate care ce se bazează pe fructe de mare şi carne de vită black angus. Numai anul acesta proprietarul a investit peste o sută de mii de euro în bucătăria restaurantului, arată Mediafax.

„Pe tripadvisor suntem chiar pe primul loc şi ne menţinem de circa şapte-opt luni. Nu am avut habar despre demersul celor de la Gault&Millau, iar ulterior am fost surprinşi când am aflat de ghid. Nu le-am simţit prezenţa în restaurant. La noi vin foarte mulţi străini, lume diversă. (…) Am investit într-un cuptor pe cărbuni, un frigider de maturare a cărnii de vită şi atunci şi preparatele ies mai deosebite. Cred că noi cu asta atragem foarte mult. Meniul este unul internaţional, dar în ultimul an ne-am bazat foarte mult pe ”, a spus Marius Bănică, managerul restaurantului.

Al doilea local a fost deschis de Andrei Voica, care a lucrat 10 ani în Spania, ca bucătar. S-a întors în ţară hotărât să facă bani din pasiunea sa pentru bucătărie. A câştigat un concurs gastronomic în 2017 şi-a deschis propriul restaurant.

Andrei este, însă, implicat în mai multe proiecte: este cel care hrăneşte sănătos fotbaliştii echipei Universitatea Craiova, dar instruieşte şi alţi tineri în arta culinară. Şi restaurantul său a fost inclus în ediţia 2019 a ghidului culinar Gault&Millau.

„Este foarte greu să ajungi acolo pentru că, din câte am observat, cei care jurizează o farfurie, sunt oameni profesionişti, care cunosc foarte bine tainele bucătăriei. Drumul este lung, iar restaurantul meu are 2 ani şi jumătate. Să ajungă în primele două sute de restaurante din România, pentru mine este o mândrie şi nu vreau să mă opresc aici.(…) Eu cred că i-am cucerit (pe specialiştii de la Gault& Millau – n.r.) aşa cum mi-am cucerit şi clienţii, care de patru ori pe săptămână îmi calcă pragul, prin gust şi prin ceea ce punem în farfurie. ”, a spus Voica.

Un alt restautrant deschis în Craiova în 2017, cu o capacitate de o sută de locuri şi un meniu care se bazează pe bucătăria internaţională a fost şi el inclus în topul restaurantelor apreciate de specialiştii de la Gault&Millau.

„A fost o surpriză pentru noi. Suntem încântaţi de includerea în ghidul Gault&Millau şi vrem să ne mulţumim clienţii şi să ne ridicăm la înălţimea aşteptărilor acestora. Meniul nostru se bazează pe bucătăria internaţională. Avem de la preparate clasice, la fructe de mare şi piept de raţă”, a declarat, Diana Mateiţă.

Al patrulea restaurant din Craiova inclus în ediţia 2019 a ghidului culinar Gault&Millau este specializat pe vinuri şi fripturi. Aici pasiunea pentru gătit se îmbină cu seratele de jazz şi swing, organizate la fiecare sfârşit de săptămână.

Potrivit reprezentanţilor restaurantului, specialitatea casei este „carne pe piatră încinsă”, iar localul deţine în portofoliu şi peste 10 crame, cu o varietate mare de vinuri.

În România, peste 200 de restaurante din 15 oraşe ale ţării au fost incluse în ediţia 2019 a ghidului gastronomic internaţional Gault&Millau.

