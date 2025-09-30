Sprijinul se acordă pensionarilor cu venituri mici din România, astfel că 2.750.000 de oameni vor încasa 400 de lei în plus, înainte de finalul anului.

Românii cu pensii mici vor primi 400 de lei în decembrie 2025

Această sumă care va veni în decembrie 2025 face parte din ajutorul total de 800 de lei acordat de Guvern în acest an.

„2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 de lei, a doua tranşă din ajutorul de 800 de lei acordat în acest an. Avem aceşti bani în buget şi vor ajunge la cei care sunt cei mai afectaţi în această perioadă”, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, marți, pe pagina de Facebook.

Această măsură vine ca o continuare a politicii de protecție socială implementată de Guvern.

„Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret, în prag de iarnă. Este o măsură de protecţie socială la care nu am renunţat şi care va fi binevenită”, a mai spus Florin Manole despre importanța acestui ajutor, mai ales în contextul actual.

În luna martie 2025, guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat acordarea acestui ajutor financiar printr-o ordonanță de urgență.

Suma totală de 800 de lei este distribuită în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie, beneficiarii fiind pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei.

Pensionarii nu trebuie să depună cereri pentru a primi banii

De această măsură beneficiază aproape 2,75 milioane de pensionari, ceea ce reprezintă peste jumătate din totalul pensionarilor din România.

Plata celor 400 de lei care urmează să fie încasați de pensionari în decembrie este gestionată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), sumele fiind transferate fie pe card, fie prin mandat poștal, în funcție de modalitatea prin care pensionarii își primesc pensia.

Pensionarii români nu trebuie să depună cereri pentru a primi acești bani. Ajutorul este acordat automat de CNPP.

Ajutorul final de 800 de lei nu va influența alte beneficii, precum compensarea medicamentelor pentru pensionari sau contribuția pentru biletele de tratament balnear.