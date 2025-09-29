În județul Brăila, recent, două vânzări aproape identice au arătat cât de mult poate varia valoarea unui teren în funcție de condiții.

„Am un caz acum, recent. S-au vândut la Brăila 100 de hectare, că nu a mai avut omul posibilitatea să-și plătească leasingurile și inputurile, a vândut 100 de hectare la o firmă din Danemarca, i s-a dat 12.500 euro/hectar. Este zonă irigabilă. Tot acolo în zonă, tot din aceeași familie, a vrut să vândă altcineva 10 hectare, i-a dat doar 6.000 de euro/hectar”, a explicat fermierul Ștefan Muscă, la AGRO TV, în emisiunea „Agricultura la Raport”.

În realitate, datele din anunțurile imobiliare arată că, în județul Brăila, prețul unui hectar de teren agricol este evaluat între 8.500 și 10.000 de euro/hectar.

București-Ilfov: peste 12.000 euro/hectar, cele mai scumpe terenuri din țară;

Sudul României (Brăila, Ialomița, Călărași, Teleorman): valori mari, în special în zonele irigabile – între 8.500 €/ha și 10.000 €/ha.

Nord-Est: cele mai mici prețuri, în jur de 7.000 euro/hectar.

Creșterea rapidă a valorii terenurilor agricole îi pune pe micii fermieri în dificultate. Mulți dintre ei, confruntați cu datorii și costuri ridicate, riscă să fie forțați să vândă.

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la producția de prune, însă nu stă foarte bine la producția de legume, deși deține un mare procent de teren arabil.

