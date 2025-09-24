România a avut o recoltă de aproximativ 610.000 de tone de prune în 2024, la mare distanță de Franța, care a raportat doar 173.000 de tone.

Livezile de pruni rămân preferatele fermierilor români, în special pentru că fructele pot fi valorificate ușor sub formă de distilate tradiționale precum țuica sau pălinca.

Dacă la fructe România stă mai bine, ocupând locul șase în UE, la legume situația este mult mai modestă. 

În ciuda faptului că deține 8,7% din terenul arabil al Uniunii Europene, țara noastră a produs doar 1,9% din totalul de legume și fructe proaspete din blocul comunitar, adică 1,15 milioane tone în 2024.

Comparativ, state precum Spania (14,8 milioane tone), Italia (13,9 milioane tone) și Franța (5,8 milioane tone) asigură mai mult de jumătate din producția UE. 

Mai mult, România s-a situat chiar sub Finlanda la producția de castraveți, în timp ce la morcovi recolta a fost de peste 10 ori mai mică decât cea a Germaniei.

Există însă și câteva excepții notabile. România este pe locul 5 la producția de usturoi, după Polonia, iar la struguri ocupă poziția a șasea în UE, locul cinci dacă se iau în calcul doar strugurii de vin.

Contrastul dintre potențialul agricol uriaș și producțiile reduse de legume rămâne una dintre marile probleme ale sectorului alimentar din România.

Analiza realizată de Curs de Guvernare vine după declarația ministrului Agriculturii, Florin Barbu, potrivit căreia deficitul comercial la alimente ar fi cauzat de consumul de avocado. Datele arată că România își irosește potențialul agricol, deși are una dintre cele mai mari suprafețe de teren arabil din Uniunea Europeană.

