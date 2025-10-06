Măsura ar viza mai multe categorii de șoferi

Luni, consilierul general, Cristian Popescu (PSD) a explicat la Antena3CNN, faptul că această măsură ar viza mai multe categorii de șoferi.

Mai precis, cei care doar tranzitează Capitala, cei care vin ocazional pentru diverse activități, dar și locuitorii din București care își țin mașinile înmatriculate în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici.

Conform acestuia, măsura ar urma să încurajeze folosirea parcărilor de tip tip park & ride și transportul public, contribuind la fluidizarea traficului.

Care ar fi valoarea taxei

Iată cât ar costa pentru șoferii din alte orașe taxa pentru circulația în București:

–1 zi – 3,5 euro

–7 zile – 6 euro

–30 de zile – 9,5 euro

–12 luni – 50 de euro

Totodată, acest proiect urmează să fie supus votului în Consiliul General.

De asemenea, în curând, șoferii ar putea să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, asta prevede un proiect care a fost depus în Parlament.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE