Prețul de pornire al licitației începe de la 500 de euro pentru cele cu cinci caractere și ajunge la 5.000 euro pentru cele care au o singură cifră sau literă. În străinătate există astfel de plăcuțe, iar uneori, sumele plătite ajung la milioane de dolari.

Șoferii pot opta, în prezent, pentru numere preferențiale astfel: după abrevierea județului se aleg două sau trei cifre preferate, iar apoi trei litere.

Proiectul de lege a fost depus de deputatul AUR, Lucian Mușat

Acest proiect de lege inițiat de deputatul AUR, Lucian Mușat, prevede ca de acum înainte, după județ, să fie o combinație de la 1 la 5 caractere, alcătuită din cifre și litere, cu majusculă, cu sau fără spații între ele.

Totuși, vor fi interzise variantele care pot fi asociate cu denumiri ale unor autorități sau cele obscene, ofensatoare, cu caracter politic, religios sau rasist.

Cei care doresc trebuie să participe la o licitație publică și să plătească o notă de plată mai mare decât pentru numerele preferențiale, pentru care se plătesc acum 45 de lei.

Acest proces ar urma să aibă loc pe o platformă online. Șoferul va putea să selecteze combinația dorită, care va fi publicată online și deschisă licitației timp de cinci zile. La încheierea acestei perioade, numărul va fi atribuit celui care a oferit cea mai mare sumă de bani.

