În curând, ACS Florești, locul doi în Liga a 4-a, va avea o instalație de nocturnă de ultimă generație. 4 stâlpi de 15 metri înălțime, dotați cu becuri led.

Totul s-a realizat printr-o achiziție cu vânzare directă pe care Primăria din Florești a și încheiat-o cu firma Led Trading, din Cluj, pe 21 aprilie. Conform datelor de pe SEAP, investiția este de 450.000 de lei (93.052de euro), iar lucrările ar urma să înceapă în curând.

450.200

lei este pragul până la care se poate face o achiziție directă în domeniul lucrărilor, peste această sumă este obligatorie licitația

Ca o coincidență teribilă, suma oferită a fost cu 200 de lei sub cea de la care ar fi trebuit organizată o licitație.

“Da, e o prioritate, satisfacem comunitatea, facem și o afacere”

Primarul comunei Florești, Horia Șulea, PNL-ist din 1990, fost hocheist la Agronomia Cluj, spune că “este o investiție, pentru că nu e nicăieri în zona Clujului o bază mai bună decât a noastră. Au venit aici și au vrut să se antreneze cei de la CFR, de la Universitatea Cluj. Avem în comună 1.500 de copii care fac sport, fotbal, baschet, rugby, karate, volei și sper ca în curând să poată face și înot sau polo, că sunt și alte proiecte. Pentru nocturnă, erau bani prinși în buget, este o investiție. Poate că pare mare suma, dar nu e chiar așa, la cei aproape 70.000 de locuitori. Oamenii ne-au solicitat să facem această investiție. Eu vin din sport și vreau ca ei să aibă toate condițiile. Acum 6 ani am deschis un teren de minifotbal și în 18 luni am recuperat investiția. Așa că și nocturna de la baza din Florești o văd ca pe un business, care va aduce bani la bugetul local”.

Primarul Horia Șulea FOTO: Facebook

Chiar vreau să avem o bază cu condiții de Liga a 2-a, mă gândesc la performanță. Acum ce, dacă e coronavirus, chiar nu mai facem nimic pentru oameni?

Horia Șulea, primar Florești

În vara lui 2019, ACS Florești a câștigat Liga a 4-a și finala Cupei României pe județ. A pierdut însă barajul de promovare la Liga a 3-a, învinsă de CS Sânmartin, campioana Ligii a 4-a pe Bihor.

“Am băgat 700.000 de lei în măsuri de dezinfecție”

Primarul Șulea se laudă că investiția în nocturnă nu l-a făcut să neglijeze problemele create de pandemia de coronavirus: “Avem 1.350 de scări de bloc în toată comuna. Toate au fost dezinfectate. 50 de lei a fost prețul pentru fiecare scară. Apoi, am instalat peste tot dispozitive de dezinfectare a mâinilor, cu câte 3 rezerve, la prețul de 250 de lei pentru fiecare astfel de pachet. Am cumpărat cloramină și spălăm și dezinfectăm străzile, stațiile de autobuze, locurile publice. Cu totul, am cheltuit cam 700.000 de lei, adică vreo 10 lei de locuitor, cu aceste măsuri. Iar oamenii sunt în siguranță”.

Poate că și aceste lucruri au contribuit să nu avem niciun bolnav. Vă spun eu că nimic nu s-ar fi realizat în Florești dacă n-aș fi avut grijă la banii publici! Noi nu am achiziționat măști cu 35 de lei sau combinezoane cu 300 de lei bucata, n-am aruncat cu milioanele

Horia Șulea, primar Florești

Șulea are pe rol o condamnare de 3 ani cu suspendare

Primar în Florești din 2012, Horia Șulea a fost condamnat în decembrie 2019, în primă instanță, de magistrații Judecătoriei Cluj, fiind acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilat infracțiunilor de corupție. În dosar, a fost acuzat că a efectuat mai multe plăți nelegale pentru servicii de curățenie și deszăpezire.

A primit trei ani de închisoare, dar instanța a decis suspendarea pedepsei, care a fost înlocuită cu supravegherea judiciară pentru 5 ani și 6 luni.

Sențința nu este definitivă, Șulea a făcut apel și acuză că “este o mănărie josnică, o execuție politică. S-a dat prima decizie pe 27 decembrie, într-o zi nelucrătoare. Și nici până acum nu am primit motivarea acelei hotărâri. Financiar, nu au găsit nimic în neregulă, toate lucrările achiziționate au fost executate. A fost o chestie subiectivă, Șulea trebuia executat. Îi știu cam în proporție de 80% pe cei implicați în condamnarea mea. Am să-i aflu pe toți și am să-i prezint opiniei publice”.

