Conducerea comunei Dragomirești Vale, o localitate situată în nord-estul Capitalei, a hotărât, la finalul lunii martie, în plină pandemie de coronavirus, că, printre prioritățile administrației, se numără un gazon nou pentru terenul de fotbal din localitate.

Așa că a dat prin achiziție directă un contract în valoare de 430.034 de lei (88.910 euro) către SC Rulouri de gazon SRL din Giurgiu. În anunțul de atribuire se arată că banii se dau pentru “lucrări de reparații la terenul de fotbal al Bazei Sportive Viitorul Dragomirești Vale”.

450.200 de lei este pragul până la care se poate face o achiziție directă în domeniul lucrărilor, peste această sumă este obligatorie licitația

Penultima în Liga a 4-a, cu gazon de Liga 1!

Dar cine este ACS Viitorul Dragomirești Vale? Echipa ocupă momentan locul 11, penultimul, în Liga a 4-a, cu o victorie, 2 egaluri și 8 înfrângeri. Dar va avea cât de curând un gazon la nivelul Ligii 1, firma desemnată să se ocupe de lucrare fiind cea care a montat și suprafața de joc de pe stadionul Astrei Giurgiu.

Terenul din Dragomirești Vale înainte de începerea lucrărilor

Gazonul de pe Arena Națională a costat doar 60.000 de euro

“Erau gropi de cârtițe, iar acestea sunt protejate prin lege”

Contactat de Libertatea pentru a justifica oportunitatea investiției făcute, Gheorghe Socol, edilul PNL al comunei de 5.200 de locuitori, s-a pierdut în declarații. “E licitație făcută de serviciul de achiziții, pe SEAP. Eu habar

n-am”, a comentat inițial auzind despre ce e vorba. Apoi a rectificat: “Dacă e achiziție publică, bineînțeles că știu. Dar nu ați înțeles ce v-am spus? Atunci, la revedere!”.

Ovidiu Petrache, managerul firmei Rulouri de gazon SRL, spune că prețul e justificat de amploarea lucrărilor: “Noi facem acolo ceva de anvergură. Lucrarea era necesară, pentru că terenul era impracticabil, era foarte denivelat și prezenta gropi din cauza cârtițelor. Știți că aceste animale sunt protejate de lege, nu e voie să le omori. De aceea vom monta acea plasă anticârtițe, care vine din Spania și e extrem de scumpă”.

Gropile de cârtiță sunt, în opinia executantului lucrării, principalele vinovate pentru refacerea din temelii a terenului de joc

Apoi explică de ce lucrările pentru terenul din Dragomirești Vale sunt cu 50% mai scumpe decât cele pentru gazonul de la Arena Națională: “La Arena Națională am pus doar gazon românesc, cu 60.000 de euro, aici sunt lucrări de infrastructură, am decopertat, am refăcut drenajul, instalația de irigare automată, se face nivelare cu laser, instalația electrică care deservește toate aceste sisteme”.

Lucrările la teren sunt în plină desfășurare

Lucrarea de la terenul din Dragomirești Vale era în proiect de anul trecut. Acum ce să facem, dacă e epidemie de coronavirus, nu mai facem nimic, pierdem vremea degeaba, stăm așa și așteptăm, până trece?! Eu zic că cei de aici au avut o inițiativă foarte bună să facă ceva pentru sport Ovidiu Petrache, manager SC Rulouri de gazon SRL:

PR-ul firmei: “Domnul primar are alte calități, nu și abilități de comunicare”

Cei de la firma Rulouri de gazon SRL spun că nu se cunoșteau cu primarul Gheorghe Socol. Ioana Roxana Petrache, PR-ul firmei, povestește: “L-am văzut prima dată pe domnul primar Socol când am semnat contractul. Este un tip care are alte calități, dar nu are abilități de comunicare, nu-l mai agasați cu întrebări! Firma noastră nu a mai executat lucrări pentru comuna Dragomirești Vale sau pentru alte persoane din zonă. Noi suntem profesioniști ai stadionului și gazonului și e normal să facem această lucrare. Diferența de preț față de Arena Națională reiese din devizul de lucrări pe care îl executăm”.

Cei de la Rulouri de gazon SRL au trimis imagini ziarului pentru a demonstra că lucrările au fost unele complexe

Nici nu este un preț atât de mare dacă ne gândim că la Arad am făcut pentru UTA o lucrare de acest gen și a costat 650.000 de euro, acolo fiind vorba, în plus, și de instalația de încălzire. Ovidiu Petrache, managerul firmei Rulouri de gazon SRL:

Terenul va avea un sistem automat de irigații

Libertatea a scris de curând că primarul din Dragomirești Vale s-a mai făcut remarcat cu o achiziție ciudată în plină stare de urgență: 3.500 de felicitări de Paști, în valoare de 1.800 de euro, pentru locuitorii comunei.

Inițiativele primarului sunt semnalate vizibil în comună

