Valoarea estimată a contractului este de 516.831 de lei, adică aproximativ 100.000 de euro.

Artiștii ceruți de Primăria Craiova pentru Revelion 2025-2026

Această sumă va acoperi diverse aspecte ale evenimentului, inclusiv scena, sonorizarea, luminile, artificiile și onorariile artiștilor.

Pentru noaptea de Revelion 2025-2026, Primăria Craiova a cerut prezența următorilor artiști:

Un MC: Tom Crîngureanu

Doi DJ: Emil Safta (110 minute) și Manuel Riva (60 de minute)

Un cântăreț: Alex Velea (45 de minute)

Cât ține Revelionul 2025-2026 în Craiova

Conform propunerii, Revelionul din Craiova va începe la ora 20.00 cu muzică ambientală. Între 21.00 și 23.10, MC-ul Tom și DJ Safta vor alterna pe scenă.

Alex Velea va urca pe scenă la 23.10 și va cânta până la 23.55. După un scurt intermezzo cu MC-ul, la miezul nopții va avea loc spectacolul de artificii.

După artificii, DJ Manuel Riva va susține un set de o oră, încheindu-și prestația la 1.10, când se va încheia și evenimentul.

„Sărbătorile de iarnă și Revelionul sunt printre cele mai importante sărbători de peste an, fiind o atracție cultural-turistică pentru orice localitate, indiferent că este din România sau din altă țară. De asemenea, este o oportunitate extraordinară pentru Municipiul Craiova de a beneficia de o promovare regională și națională”, explică primăria importanța acestui eveniment.

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Condițiile puse de Primăria Craiova pentru organizarea Revelionului 2025-2026

În Caietul de sarcini, Primăria Craiova menționează că obiectivul general al evenimentului este îmbunătățirea imaginii municipiului.

Obiectivele specifice includ asigurarea unui eveniment de anvergură pentru locuitorii din Craiova și turiști, creșterea numărului de vizitatori și animarea tradițiilor.

Una dintre condițiile obligatorii pentru participarea la licitație a fost prezentarea unui act semnat de Alex Velea și Manuel Riva care să confirme disponibilitatea lor de a participa la eveniment.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE