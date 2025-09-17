Decizia ÎCCJ

Procurorul General al României a solicitat ÎCCJ să clarifice dacă un judecător care a închis dezbaterile, dar a fost ulterior transferat sau promovat, este obligat să finalizeze cazul. Această solicitare a venit în urma constatării unei practici neunitare în instanțe.

Majoritatea judecătorilor din Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a decis că „deliberarea, redactarea și pronunțarea hotărârii trebuie analizate și se supun unor reguli clare care impun condiția ca la momentul final al judecății judecătorul să fie membru al aceluiași complet și să fie judecător al aceleiași instanțe în momentul pronunțării hotărârii”.

Această decizie contravine poziției Procurorului General, care a argumentat că un judecător ar trebui să finalizeze cazurile începute, chiar dacă între timp a fost promovat sau delegat la o altă instanță, potrivit PressHub.

Consecințe ale deciziei

ÎCCJ a stabilit că „dacă unul dintre judecători nu mai funcționează la instanța respectivă, iar deliberarea nu a fost consemnată în minută, nu poate redacta hotărârea și completul devine nelegal constituit”. Consecința directă este că procesul trebuie reluat de la zero.

Decizia ÎCCJ prevede că „prin promovarea efectivă la o instanță superioară, judecătorul nu mai are competență funcțională să judece la instanța de la care a plecat; nu poate participa la continuarea judecății în caz de repunere a cauzei pe rol și reluare a dezbaterilor, astfel că este necesară înlocuirea sa cu un alt judecător, iar în acest caz, potrivit art. 354 alin. (3) din Codul de procedură penală, cauza trebuie reluată de la zero (dezbaterile se reiau de la început)”.

Această decizie ar putea avea implicații semnificative pentru sistemul judiciar din România. Reluarea proceselor de la zero poate duce la întârzieri considerabile și, în unele cazuri, la prescrierea faptelor.

Decizia ÎCCJ a fost publicată în Monitorul Oficial și va servi ca precedent pentru cazuri similare în viitor.

Procurorii și judecătorii din București au decis, în august, să-și suspende activitatea pe durată nedeterminată, ca reacție la proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor speciale ale magistraților. Ulterior, lor li s-au alăturat judecători de la toate Curțile de Apel din țară.

