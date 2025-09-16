Călin Georgescu ți Horațiu Potra, trimiși în judecată

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. În același dosar sunt judecați Horaţiu Potra alături de alte 20 de persoane.

Procurorul general spune că unii dintre inculpați au legături evidente cu Federația Rusă.

„Inclusiv unii dintre inculpaţii cercetaţi în cauză au legături certe, documentate din toate punctele de vedere, cu Federaţia Rusă. Inculpatul pe care îl aveţi în poză (Horaţiu Potra – n.r.) este în afara oricărui dubiu, este documentat în urma percheziţiilor informatice, cu deplasări multiple în Federaţia Rusă, cu CV-uri în limba rusă pentru a fi furnizate autorităţilor de acolo. De asemenea, întâlnirile sale negociate cu ambasadorul Federaţiei Ruse în România sunt certe şi în afara oricăror dubii”, a precizat Alex Florenţa, procurorul general al României, pentru Antena 3 CNN.

Legături certe cu Rusia pentru unii inculpați

Alex Florenţa a mai precizat că o persoană din anturajul fostului candidat la alegerile prezidenţiale are filmări pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse.

„O parte dintre persoanele din anturajul fostului candidat la prezidenţiale, inclusiv unul dintre cei pe care îi aveţi în fotografii, este documentat cu legături certe cu Rusia, inclusiv prin intermediul apropiaţilor săi, ai prietenei şi aşa mai departe cu legături inclusiv filmate pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse”, a mai adăugat Pprocurorul general al României.

Procurorul general a subliniat că România a fost ținta unor campanii ample hibride în contextul alegerilor din 2024 și că se află în continuare în vizor.

