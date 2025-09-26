Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie 2025 – 5 octombrie 2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întregul teritoriu al României, cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 6-12 octombrie 2025

Temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în cele estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 13-19 octombrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 20-26 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE