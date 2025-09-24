Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Temperaturile scad chiar și până la 11 grade Celsius

În prognoza meteo pentru perioada perioada 22 septembrie – 20 octombrie 2025, ANM a arătat că temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile estice, în următoarea săptămână.

Până acum, vremea a fost mult mai caldă decât media anuală a lunii septembrie.

„Într-adevăr, o vreme deosebit de caldă până la acest moment pentru luna septembrie din acest an, zile cu 30-32°C și minime care au înregistrat chiar și în această dimineață, la 10 stații meteorologice, cu precădere chiar și la Vârful Omu, cele mai ridicate temperaturi pentru o dimineață de 24 septembrie, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră”, a declarat Elena Mateescu, director ANM, la televiziunea Digi24.

Șefa ANM anunță o schimbare bruscă de vreme

Directorul ANM a explicat că urmează o schimbare bruscă de vreme.

„Răcirea va fi de interes începând chiar de astăzi, mai ales în zonele centrale și nordice, acolo unde maximele se vor opri undeva în jurul a 17-18°C, în timp ce în partea de sud-vest, cu precădere în Banat și în sud-vestul Olteniei, vor mai fi posibile valori de până la 30-31°C. Însă, de mâine, răcirea se va resimți semnificativ în cea mai mare parte a țării, dar cele mai coborâte valori se vor înregistra în continuare în nord-estul Transilvaniei sau în nordul Moldovei, 11-13°C la nivelul maximelor, în timp ce în sud-vestul Banatului și al Olteniei vor mai fi posibile valori de 25°C”, a declarat Elena Mateescu.

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Harta temperaturilor pentru sfârșitul lunii septembrie, în Europa. Sursa foto: wxcharts.com

Vremea rece vine și cu ploi

Valul de aer rece nu vine doar cu temperaturi mici, ci și cu episoade de ploi și vânt puternic.

„Vor fi și precipitații, nu însemnate cantitativ, la nivel punctual 10-15 l/mp la acest moment, la început în regiunile intracarpatice, după care, cu precădere în jumătatea vestică a țării”, a mai explicat șefa ANM.

Cât va dura valul de aer rece din România

Elena Mateescu a anunțat și cât timp va dura valul de aer rece care aduce temperaturi foarte mici pentru această perioadă.

„Acest episod va fi de interes până la finalul acestei săptămâni și, cu siguranță, și săptămâna viitoare, așa cum arată datele. Este posibil să vorbim de o perioadă mai rece decât în mod obișnuit, pentru că atât maximele, cât și minimele vor fi destul de coborâte. Este posibil să consemnăm temperaturi sub normalul datei din calendar pentru un final de lună septembrie sau un debut de lună octombrie. Minimele, treptat, vor deveni chiar negative, spre -3, -2°C în depresiunile unde este posibil să consemnăm deja primele brume din această toamnă”, a mai precizat directoarea ANM.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE