Meteorologii anunță că, în intervalul 13 – 19 octombrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât valorile normale pentru această perioadă. Începând însă cu 20 octombrie, urmează două săptămâni de vreme mai caldă decât de obicei, în toate regiunile țării, potrivit prognozei pe patru săptămâni publicate marți.

Cum va fi vremea în săptămâna 14 – 20 octombrie 2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nordice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celor normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această ăsptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multă zăpadă în România și în mare parte din Europa, din cauza unor factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.







