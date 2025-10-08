Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Episoade dese de ninsori în iarna 2025-2026

După mai mulți ani cu ierni blânde, sezonul rece 2025-2026 ar putea aduce temperaturi sub cele obișnuite și episoade frecvente de ninsoare. Experții în meteorologie explică că această schimbare este cauzată de o combinație de factori climatici.

Printre aceștia se numără fenomenul La Nina, care influențează circulația aerului la nivel global, putând aduce mase de aer rece dinspre nord.

Vortexul polar și stratul de zăpadă din Siberia

Un alt element crucial este vortexul polar, o masă de aer rece ce înconjoară Polul Nord. Când acesta slăbește, aerul rece este împins spre Europa sau America de Nord.

Extinderea stratului de zăpadă din Siberia în octombrie este considerată un indicator al iernilor reci.

Ce ne așteaptă în perioada decembrie 2025 – februarie 2026

Potrivit televiziunii Digi24, meteorologii anticipează că lunile ianuarie și februarie ar putea fi deosebit de geroase. Sunt așteptate dimineți cu temperaturi foarte scăzute, drumuri acoperite de zăpadă și peisaje hibernale.

Experții compară posibilul episod de frig intens cu cele din iernile anilor 2010 sau 2018.

Astfel, după o serie de ierni blânde, România s-ar putea confrunta cu o iarnă autentică, cu ger și ninsori abundente.

Totodată, prognoza meteo pentru iarna 2025/2026 arată că Balcanii Centrali, inclusiv România, ar putea avea cele mai multe precipitații.

Cum a fost iarna în anul 2010 în România

Iarna 2009-2010, în România, a fost rece și lungă, cu multe zile de iarnă adevărată, cu viscole puternice în sud și est, cu temperaturi foarte scăzute, mai ales în ianuarie.

Mai mult, în acea iarnă, Marea Neagră a înghețat la mal, iar oamenii chiar au făcut plimbări pe stratul gros de gheață.

Luna ianuarie 2010 a fost cea mai geroasă lună a iernii, cu temperaturi care au coborât frecvent sub –20 °C în depresiuni și în nordul Moldovei.

Au fost mai multe episoade de viscol, în special în zona de sud-est (Bărăgan, Dobrogea), iar drumurile naționale și autostrăzile au fost parțial blocate în unele intervale.









