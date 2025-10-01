Siderurgiștii de la Liberty au organizat un protest spontan la Galați

Peste 200 de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați au organizat un protest la poarta de acces a companiei. Potrivit Radio România Actualități și Monitorul de Galați, muncitorii reclamă că nu și-au primit drepturile salariale de peste două luni și că nu sunt informați despre viitorul companiei.

Începând cu luna septembrie, cei aproximativ 4.700 de angajați ai Liberty Galați au fost trimiși în șomaj tehnic, primind 75% din salariu. Această decizie a fost luată de administrația companiei ca urmare a problemelor financiare cu care se confruntă.

Protestul de la Liberty Galați a fost organizat la scurt timp după ce angajații au fost anunțați că șomajul tehnic s-a prelungit. Siderurgiștii sunt nemulțumiți de situație și atrag atenția asupra faptului că „se duce de râpă” combinatul de la Galați.

Care sunt principalele nemulțumiri ale angajaților care au protestat în fața combinatului Liberty Galați

Unul dintre angajații prezenți la poarta fabricii a declarat pentru sursa citată mai sus că lichidarea pentru luna august nu a fost trimisă nici până la data de 1 octombrie, deși acesta spune că ar fi trebuit să ajungă în jurul zilei de 11 septembrie. Angajații de la Liberty Galați nu și-au mai putut primi salariile după ce fabricii i-au fost înghețate conturile.

„Bonurile nu le-am mai primit din luna iulie. Lichidarea pe august nu s-a primit nici în ziua de astăzi, care trebuia primită undeva la 11 septembrie. Colegii care fac naveta n-au primit banii de transport de circa trei luni. Lumea este foarte nemulțumită și cu acest șomaj tehnic”, a explicat bărbatul.

Prelungirea șomajului tehnic este o altă nemulțumire a angajaților de la Liberty Galați. Siderurgiștii ar fi trebuit să reia activitatea de la 1 octombrie, însă compania a prelungi șomajul tehnic. În urmă cu doar două zile, 3.300 de angajați ai combinatului Siderurgic Liberty Galați au fost trimiși în șomaj.

„Acum am stat o lună de zile și acum s-a prelungit încă o lună de zile. Au zis că trebuia să începem normal acum la 1 octombrie, nu mai începem, mai stăm. Greu. Stăm acasă fără bani, adică în 75%, dar nici pe ăia nu ni-i dă. Este foarte greu. Unde ne ducem? Să ne ducem să ne angajăm? Unde să ne ducem atâția oameni”, a mai spus unul dintre siderurgiștii veniți la protestul din Galați.

Lista datoriilor pe care le are combinatul Liberty Galați

Datoriile combinatului siderurgic Liberty Galați în 2025 sunt foarte mari și se află într-o situație financiară critică. Pasivul companiei a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde lei (echivalentul a circa 1,2 miliarde euro).

Structura datoriilor totale ale combinatului siderurgic Liberty Galați se ridică la aproximativ 4,69 miliarde lei (circa 950 milioane euro) conform unui document oficial din planul de restructurare. Principalele categorii sunt:

Creanțe bugetare: datorii către ANAF în valoare de circa 408 milioane lei, plus datorii către Primăria Galați de circa 42 milioane lei, care includ impozite și taxe locale.

Creanțe garantate: totalizează peste 1 miliard lei. Aici se află un credit major de 708 milioane lei contractat de la EximBank cu rambursare eșalonată, datorii către ANAF în valoare de 179 milioane lei, alte credite la bănci de stat și private, precum și datorii către companii private furnizoare.

Creanțe chirografare (necunoscute la momentul întocmirii planului ca fiind garantate): include sute de firme furnizoare de materii prime, servicii și utilaje, cu datorii semnificative în sumă mare.

Creanțe salariale: aproximativ 500 milioane lei pentru angajații disponibilizați ai sucursalei belgiene a grupului Liberty.

Cine sunt creditorii Liberty Galați

Dintre creditorii importanți se numără ANAF, Primăria Galați, EximBank, Banca Română de Credite și Investiții, Phoenix Slag Services, Govcrest International și alte companii private.

De asemenea, există datorii semnificative către furnizori critici precum SNGN Romgaz Mediaș, în valoare de circa 149 milioane lei, esențiale pentru alimentarea cu gaze naturale.

Ce măsuri a luat statul român pentru a sprijini angajanții de la Liberty Galați

Statul român a implementat mai multe măsuri pentru a sprijini angajații combinatului Liberty Galați în contextul dificultăților financiare ale companiei. Cea mai semnificativă măsură a fost trimiterea angajaților în șomaj tehnic, ceea ce înseamnă că aceștia nu lucrează temporar, dar primesc o parte din salariu (75%) pentru perioada în care activitatea este suspendată, în luna septembrie 2025.

Măsuri specifice pentru angajații combinatului siderurgic de la Galați:

Șomaj tehnic: Aproximativ 4.700 de angajați, reprezentând majoritatea personalului, au fost trimiși în șomaj tehnic pentru a reduce costurile companiei și a gestiona dificultățile financiare. În 25 septembrie 2025, au avut loc proteste și nemulțumiri legate de plata salariilor restante, fapt ce evidenția dificultățile financiare ale companiei.

Sprijin financiar: Statul a alocat 292 milioane euro pentru susținerea companiei și reluarea activității, dar acest sprijin nu a acoperit integral datoriile și problemele de lichiditate.

Reuniuni interministeriale: Guvernul a constituit un comitet interministerial pentru a analiza și propune soluții de salvare a combinatului, inclusiv posibile intervenții financiare directe, investiții și măsuri legislative pentru protejarea intereselor statului și a angajaților.

Protejarea locurilor de muncă: În cadrul discuțiilor se analizează posibilitatea de a atrage investitori interesați de relansarea activității și de a asigura în continuare locurile de muncă pentru mii de angajați.

