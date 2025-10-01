Siderurgiștii de la Liberty au organizat un protest spontan la Galați

Peste 200 de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați au organizat un protest la poarta de acces a companiei. Potrivit Radio România Actualități și Monitorul de Galați, muncitorii reclamă că nu și-au primit drepturile salariale de peste două luni și că nu sunt informați despre viitorul companiei.

Începând cu luna septembrie, cei aproximativ 4.700 de angajați ai Liberty Galați au fost trimiși în șomaj tehnic, primind 75% din salariu. Această decizie a fost luată de administrația companiei ca urmare a problemelor financiare cu care se confruntă.

Protestul de la Liberty Galați a fost organizat la scurt timp după ce angajații au fost anunțați că șomajul tehnic s-a prelungit. Siderurgiștii sunt nemulțumiți de situație și atrag atenția asupra faptului că „se duce de râpă” combinatul de la Galați.

Care sunt principalele nemulțumiri ale angajaților care au protestat în fața combinatului Liberty Galați

Unul dintre angajații prezenți la poarta fabricii a declarat pentru sursa citată mai sus că lichidarea pentru luna august nu a fost trimisă nici până la data de 1 octombrie, deși acesta spune că ar fi trebuit să ajungă în jurul zilei de 11 septembrie. Angajații de la Liberty Galați nu și-au mai putut primi salariile după ce fabricii i-au fost înghețate conturile.

Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”
Recomandări
Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

„Bonurile nu le-am mai primit din luna iulie. Lichidarea pe august nu s-a primit nici în ziua de astăzi, care trebuia primită undeva la 11 septembrie. Colegii care fac naveta n-au primit banii de transport de circa trei luni. Lumea este foarte nemulțumită și cu acest șomaj tehnic”, a explicat bărbatul.

Prelungirea șomajului tehnic este o altă nemulțumire a angajaților de la Liberty Galați. Siderurgiștii ar fi trebuit să reia activitatea de la 1 octombrie, însă compania a prelungi șomajul tehnic. În urmă cu doar două zile, 3.300 de angajați ai combinatului Siderurgic Liberty Galați au fost trimiși în șomaj.

„Acum am stat o lună de zile și acum s-a prelungit încă o lună de zile. Au zis că trebuia să începem normal acum la 1 octombrie, nu mai începem, mai stăm. Greu. Stăm acasă fără bani, adică în 75%, dar nici pe ăia nu ni-i dă. Este foarte greu. Unde ne ducem? Să ne ducem să ne angajăm? Unde să ne ducem atâția oameni”, a mai spus unul dintre siderurgiștii veniți la protestul din Galați.

Lista datoriilor pe care le are combinatul Liberty Galați

Datoriile combinatului siderurgic Liberty Galați în 2025 sunt foarte mari și se află într-o situație financiară critică. Pasivul companiei a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde lei (echivalentul a circa 1,2 miliarde euro).

Structura datoriilor totale ale combinatului siderurgic Liberty Galați se ridică la aproximativ 4,69 miliarde lei (circa 950 milioane euro) conform unui document oficial din planul de restructurare. Principalele categorii sunt:

  • Creanțe bugetare: datorii către ANAF în valoare de circa 408 milioane lei, plus datorii către Primăria Galați de circa 42 milioane lei, care includ impozite și taxe locale.
  • Creanțe garantate: totalizează peste 1 miliard lei. Aici se află un credit major de 708 milioane lei contractat de la EximBank cu rambursare eșalonată, datorii către ANAF în valoare de 179 milioane lei, alte credite la bănci de stat și private, precum și datorii către companii private furnizoare.
  • Creanțe chirografare (necunoscute la momentul întocmirii planului ca fiind garantate): include sute de firme furnizoare de materii prime, servicii și utilaje, cu datorii semnificative în sumă mare.
  • Creanțe salariale: aproximativ 500 milioane lei pentru angajații disponibilizați ai sucursalei belgiene a grupului Liberty.

Cine sunt creditorii Liberty Galați

Dintre creditorii importanți se numără ANAF, Primăria Galați, EximBank, Banca Română de Credite și Investiții, Phoenix Slag Services, Govcrest International și alte companii private.

Pe urmele lui Nicușor Dan la Timișoara: toate întâlnirile președintelui, protocolul problematic și amintiri despre Vegeta de contrabandă
Recomandări
Pe urmele lui Nicușor Dan la Timișoara: toate întâlnirile președintelui, protocolul problematic și amintiri despre Vegeta de contrabandă

De asemenea, există datorii semnificative către furnizori critici precum SNGN Romgaz Mediaș, în valoare de circa 149 milioane lei, esențiale pentru alimentarea cu gaze naturale.

Ce măsuri a luat statul român pentru a sprijini angajanții de la Liberty Galați

Statul român a implementat mai multe măsuri pentru a sprijini angajații combinatului Liberty Galați în contextul dificultăților financiare ale companiei. Cea mai semnificativă măsură a fost trimiterea angajaților în șomaj tehnic, ceea ce înseamnă că aceștia nu lucrează temporar, dar primesc o parte din salariu (75%) pentru perioada în care activitatea este suspendată, în luna septembrie 2025.

Măsuri specifice pentru angajații combinatului siderurgic de la Galați:

  • Șomaj tehnic: Aproximativ 4.700 de angajați, reprezentând majoritatea personalului, au fost trimiși în șomaj tehnic pentru a reduce costurile companiei și a gestiona dificultățile financiare. În 25 septembrie 2025, au avut loc proteste și nemulțumiri legate de plata salariilor restante, fapt ce evidenția dificultățile financiare ale companiei.
  • Sprijin financiar: Statul a alocat 292 milioane euro pentru susținerea companiei și reluarea activității, dar acest sprijin nu a acoperit integral datoriile și problemele de lichiditate.
  • Reuniuni interministeriale: Guvernul a constituit un comitet interministerial pentru a analiza și propune soluții de salvare a combinatului, inclusiv posibile intervenții financiare directe, investiții și măsuri legislative pentru protejarea intereselor statului și a angajaților.
  • Protejarea locurilor de muncă: În cadrul discuțiilor se analizează posibilitatea de a atrage investitori interesați de relansarea activității și de a asigura în continuare locurile de muncă pentru mii de angajați.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Viva.ro
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Unica.ro
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
Elle.ro
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
GSP.RO
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
Parteneri
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
David Pușcaș, viral! A dezvăluit marea dorință pe care o avea Ioana Popescu și nu a reușit să și-o îndeplinească. Mesaj acid pentru familia ei
Avantaje.ro
David Pușcaș, viral! A dezvăluit marea dorință pe care o avea Ioana Popescu și nu a reușit să și-o îndeplinească. Mesaj acid pentru familia ei
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei
Tvmania.ro
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei

Alte știri

Multe rute noi din București în luna octombrie. Unde pot zbura românii, în premieră, și ce curse dispar din orarul de toamnă - iarnă
Știri România 17:30
Multe rute noi din București în luna octombrie. Unde pot zbura românii, în premieră, și ce curse dispar din orarul de toamnă – iarnă
Judecătoarea care câștigă peste 12.000 de euro lunar se pensionează: a vrut achitarea Alinei Bica şi rejudecarea lui Dragnea
Știri România 17:07
Judecătoarea care câștigă peste 12.000 de euro lunar se pensionează: a vrut achitarea Alinei Bica şi rejudecarea lui Dragnea
Parteneri
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Adevarul.ro
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege care îți interzice să te mai plângi de angajații statului
Fanatik.ro
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege care îți interzice să te mai plângi de angajații statului
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Christ Afalna: „Mă simt român”
Christ Afalna: „Mă simt român”
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Parteneri
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Elle.ro
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Stiri Mondene 18:07
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
ObservatorNews.ro
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Libertateapentrufemei.ro
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Parteneri
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
GSP.ro
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
GSP.ro
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
Parteneri
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Mediafax.ro
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
StirileKanalD.ro
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Redactia.ro
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Primele imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Ipostaza uluitoare în care a fost surprins iubitul jurnalistei
KanalD.ro
Primele imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Ipostaza uluitoare în care a fost surprins iubitul jurnalistei

Politic

Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 16:30
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt