Infochioșcurile din București vor fi demontate

Primăria Capitalei a anunțat demontarea infochioșcurilor nefuncționale din București, conform unui anunț făcut de Stelian Bujduveanu. Aceste structuri, odată simboluri ale digitalizării, au devenit acum obstacole în spațiul public. Decizia vine ca parte a unui efort de modernizare și curățare a orașului.

„Un lucru care mi-a sărit în ochi – și probabil și vouă – sunt infochioșcurile lăsate în paragină, niște relicve ale unor vremuri în care digitalizarea părea mai mult o idee decât o realitate. Am decis că e timpul să facem ordine.

Demontăm aceste puncte de informare nefuncționale, dar și alte obiecte de pe spațiul public care nu mai oferă nimic util comunității și doar ocupă spațiu public. Sunt stricate, ruginite și abandonate – și nu mai au ce căuta într-un oraș care vrea să fie modern, curat și funcțional”, a scris Stelian Bujduveanu, pe contul său de Facebook.

Punctele moderne pentru plata călătoriilor STB

Odată ce a anunțat că vor fi demontate infochioșcurile ruginite și nefuncționale, Stelian Bujduveanu a spus și cu ce ar putea fi ele înlocuite. Primarul interimar al Capitalei vrea să amplaseze puncte moderne pentru plata călătoriilor STB.

„Refolosim elementele utile și amenajăm, în locul lor, puncte moderne de plată a călătoriilor STB”, a mai scris primarul interimar.

Primăria își propune să refolosească elementele utile din structurile vechi, demonstrând un angajament față de sustenabilitate și eficiență în gestionarea resurselor urbane.

Ce sunt infochioșcurile din București

Infochioșcurile din București sunt structuri urbane instalate în spațiile publice cu scopul de a oferi informații cetățenilor, inițial parte a unui proiect de digitalizare început în urmă cu mai mulți ani. Acestea au fost gândite ca puncte de informare digitală, unde oamenii puteau accesa diverse date și servicii publice, precum detalii despre evenimente, transport, taxe și impozite locale.

În realitate, multe dintre aceste infochioșcuri au ajuns abandonate, vandalizate, nefuncționale și ruginite, devenind mai mult relicve ale unor vremuri când digitalizarea părea o promisiune viitoare decât o realitate concretă. În prezent, acestea sunt nefuncționale și nu mai pot oferi informații nimănui.

De ce au fost instalate infochioșcurile din București

Scopul instalării infochioșcurilor în București a fost să ofere cetățenilor puncte digitale de informare în spațiile publice, facilitând accesul la diverse informații și servicii publice precum detalii despre evenimente, transport, taxe și impozite locale. Aceste structuri erau parte a unui proiect de digitalizare menit să aducă un plus de accesibilitate și modernitate serviciilor oferite comunității.

În esență, infochioșcurile au fost gândite pentru a sprijini cetățenii în a obține informații utile și actualizate într-un mod facil și public, dar majoritatea lor au ajuns ulterior nefuncționale și au fost demontate pentru a fi înlocuite cu facilități mai moderne.

