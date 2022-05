Invitat la podcastul lui Micutzu, Radu Pietreanu, cunoscut drept Costel de la „Vacanța Mare”, a povestit despre cea mai mare cumpănă a vieții sale. În urmă cu mai mult timp, actorul a fost diagnosticat cu cancer la plămâni, iar vestea l-a dărâmat. A mers să se trateze în Turcia, iar pentru a avea bani de tratament a fost nevoit să vândă casa din București.

„Pot să fiu un exemplu pozitiv pentru cei care o pățesc. Am avut cancer la plămâni. Am intrat în depresie. Când am auzit de cancer, nu știam prea multe. Am și murit un pic, un minut să zic așa. Pe lumea cealaltă e o liniște… Eu vreau prieteni, vreau gălăgie. Când m-am întors, trecuseră trei săptămâni pe pământ. Eram un cadavru care a stat trei săptămâni pe o canapea, fără să vorbească, fără să mănânce, fără să nimic. Slăbisem 36 de kilograme. De la 96 kg, aveam 60. Când m-am ridicat, am făcut doi pași, am căzut. Nu mai aveam carne între piele și os”, i-a povestit Radu Pietreanu lui Micutzu.

Boala nemiloasă l-a făcut să slăbească peste 30 de kilograme și abia să se mai țină pe picioare. După un tratament lung, actorul de la „Vacanța Mare” a reușit să se vindece, iar acum apreciază fiecare moment din viața lui.

„M-am dus la tratamente, m-am făcut bine. Aflasem de boala în vară. Prin octombrie m-am făcut bine. Am pus mâna pe chitară după trei săptămâni, deși am zis că nu mă mai interesează scena. (…) Mai mult de 20 de minute nu rezistam pe scenă. Încet, încet, mi-am revenit, am reînceput turneele. De fapt, asta mă ține în viață, energia pe care am dezvoltat-o de-a lungul vieții. Liniștea aia pe care am simțit-o atunci nu e bună. Liniștea aia arată că ai ieșit din scenă, ai ieșit din rol, ai ieșit din viață. Trebuie să faci ceva”, a adăugat Pietreanu.

