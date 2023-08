Chestionată ironic de realizatorul emisiunii dacă toate participantele la concursurile de Miss au o lipsă a culturii generale, Angelina Brezhenskaya a replicat ferm: „Bineînțeles că nu!”.

Atunci, moderatorul a decis să testeze cunoștințele de geografie ale Miss Moscova 2023 și i-a adresat o întrebare aparent simplă: „Care este capitala României?”.

Acesta i-a sugerat în mod sarcastic răspunsul „Polonia”, dar fata a crezut că știe răspunsul corect, astfel că a venit cu propria „variantă”.

„Capitala României este Bosnia și Herțegovina”, a fost răspunsul dat de Angelina Brezhenskaya, care l-a făcut pe moderator să spună, ironic: „Absolut corect! Să rescriem manualele de geografie!”.

Angelina Brezhenskaya, care a absolvit Facultatea de Jurnalism a Universității de Stat din Moscova, specializarea „Televiziune”, a întrebat contrariată: „Răspunsul nu este corect?”.

