Reporterii Libertatea l-au confruntat ieri pe Claudiu Georgescu, președintele Asociației Producătorilor de Materiale de Construcții, la câteva zile după întâlnirea sa cu un IT-ist căruia i-a cerut „să întoarcă” 9.000 de lei dintr-un contract pe bani europeni, de 21.000 de lei. Acesta i-a întâmpinat jovial, cu o cascadă de poante, însă atitudinea lui s-a schimbat radical când și-a dat seama de ce îl caută ziariștii.

de Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

În fața sediului Asociației Producătorilor de Materiale de Construcții, ieri.

„Ce faceți, băieți, de ce nu urcați? Vă e frică că se dau gagicile la voi? Haidaaaaa! Haidaaaa!”, întâmpină Claudiu Georgescu echipa Libertății. „Stăm și noi la soare”, îi răspundem. „Parcă ați fi gândaci!”, râde.

Coboară dintr-o Dacie argintie, venit direct de la Romexpo, și se ține de șotii. „Haideți, ia-o în față, să te am sub ochi, cine știe”, îi spune reporterului, apoi ajunge la etajul 2 al imobilului de lângă Piața Muncii.

Râde că le spunem fetelor „dânsele”, „ce faceți, domnule, le faceți în vârstă”, apoi, într-un stil plin de miștouri, îi invită pe ziariști să se așeze.

– Da, maestre, spune!

– Domnule Georgescu, am vrut să ne vedem față în față pentru că vrem să vă punem niște înregistrări.

– Așa…

(reporterul îi dă să asculte una din înregistrări. Cu fața împietrită, Georgescu își dă seama ce ascultă și renunță să asculte după 10 secunde)

– Da, gata, cred că știu de-spre ce e vorba. Bănuiesc.

(se oprește și mută, nervos, foi de pe birou)

– În înregistrarea asta spuneți, de exemplu, „două părți rămân la noi, una la tine”, sau „e împărțire la 3”…

– Asta e o chestie despre care eu… Nu am ce să zic despre ea… No comments… Chestia pe care a făcut-o domnul… Sau oricine a făcut înregistrarea asta, că eu nu am făcut-o. A fost un deal făcut la început, după care a căzut.

– Am înțeles că a fost un contract de 21.000 de lei, după care s-a ajuns la…

– A fost un contract în care s-au discutat niște clauze, după care uneia dintre părți nu i-au convenit clauzele, cu asta basta… Că nu eu am făcut înregistrările… Dacă partea respectivă umblă cu chestii d-astea…

– După aia, pe înregistrare se mai aude că…

– Mda.

– Vreți să vi le pun și pe celelalte?

– Nu. Nu. Orice înregistrare poate fi contrafăcută. Știi și asta. Există expertiză, există experți… Și asta e. Cam asta e problema. Cu ce pot eu să vă ajut pe voi?

– Am vrut să discutăm și cu dumneavoastră.

– Problema e că nu mai există contractul. Asta e cea mai bună chestie.

– Cum nu există contractul?

– Da, nu există contractul. Contractul a fost reziliat, nu de către noi. Deci nu se poate spune că…

Citește și:

VIDEO | Claudiu Georgescu, președintele Asociației Producătorilor de Materiale de Construcții, înregistrat când cere șpagă din fonduri europene: „O parte este a ta și două sunt ale noastre! E împărțire la 3, ce Doamne, iartă-mă!”