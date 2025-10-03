Condiția pentru ca anvelopele să fie considerate de iarnă

La fiecare început de iarnă, atunci când temperaturile scad brusc, iar ninsorile încep să cadă, șoferii români sunt bombardați cu știri care anunță „modificarea de ultimă oră” a Codului Rutier în ceea ce privește anvelopele de iarnă.

O veche întrebare, care încă circulă printre șoferi, este dacă anvelopele all-season îi pot scăpa de amenzi dacă circulă pe drumurile acoperite cu zăpadă sau polei. În realitate, există o singură condiție prin care anvelopele pot fi considerate „de iarnă”, așa cum arată Registrul Auto Român.

„Date fiind temperaturile din ultimele zile, vrem ca informarea noastră să ajungă la voi înainte să aflați “veștile de ULTIMĂ ORĂ pentru toți șoferii”, “cum s-a modificat Codul Rutier în 2025 și ce riscă șoferii care nu au ACESTE anvelope” sau că a apărut “avertismentul momentului de la RAR, amenzile sunt URIAȘE dacă ai cauciucuri all season”. Ați ghicit, ne referim la articolele fake-news sau clickbait care apar în apropierea sezonului rece și induc în eroare șoferii. Pe scurt: NU s-a modificat nimic în legislația din România cu privire la echiparea vehiculelor atunci când circulați pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar denumirea all season este una strict comercială. Pentru a fi considerate anvelope de iarnă, conform legii, cauciucurile trebuie să fie marcate cu literele M și S sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S”, se arată în postarea Registrului Auto Român de pe Facebook.

All-season este doar o denumire comercială

Specialiștii RAR au explicat și că, în realitate, denumirea all-season este doar una comercială și nu arată cu exactitate ce tip de anvelopă este.

„Legislația din România nu s-a modificat! TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M şi S (însemnând noroi <

Legea din România nu merge dincolo de marcajul format din literele M și S, respectiv dincolo de definiția anvelopelor de iarnă/zăpadă din legislația de omologare a anvelopelor. Textul OG nr. 5/2011, prin care se modifică OG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, utilizează termenul „anvelope de iarnă”, care se identifică prin utilizarea literelor M şi S.

Denumirea de anvelopă “all season” este o denumire comercială care nu defineşte cu exactitate tipul de anvelopă omologată pentru utilizarea pe timp de iarnă conform OG nr. 5/2011. Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată în acest sens este inscripţia literelor M şi S, sub una dintre formele menționate. Prin urmare, dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele M și S nu se aplică sancțiuni!

Registrul Auto Român vă recomandă să nu ignorați importanța anvelopelor de iarnă în sezonul rece, deoarece acestea sunt concepute ca la o temperatură de sub 7-8 grade Celsius să rămână moi, spre deosebire de cele de vară, pentru a păstra aderența la carosabil.

Înainte de a monta anvelopele, vă recomandăm să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură. Este important de știut că o anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare.

Precizăm că amenda pentru lipsa anvelopelor de iarnă, în condițiile specificate de lege, se încadrează în clasa a IV-a de sancţiuni (9-20 puncte-amendă).

Rămâne cum am stabilit: vă anunțăm din timp când vor apărea noutăți legislative care pot avea impact asupra deținătorilor de vehicule din România!”, se mai arată în postarea RAR de pe Facebook.

Ce o punea Zina Dumitrescu pe Valentina Pelinel să facă la începuturile ei în modelling: „Mergeam prin țară la așa-numitele contractări"
