Condiția pentru ca anvelopele să fie considerate de iarnă

La fiecare început de iarnă, atunci când temperaturile scad brusc, iar ninsorile încep să cadă, șoferii români sunt bombardați cu știri care anunță „modificarea de ultimă oră” a Codului Rutier în ceea ce privește anvelopele de iarnă.

O veche întrebare, care încă circulă printre șoferi, este dacă anvelopele all-season îi pot scăpa de amenzi dacă circulă pe drumurile acoperite cu zăpadă sau polei. În realitate, există o singură condiție prin care anvelopele pot fi considerate „de iarnă”, așa cum arată Registrul Auto Român.

„Date fiind temperaturile din ultimele zile, vrem ca informarea noastră să ajungă la voi înainte să aflați “veștile de ULTIMĂ ORĂ pentru toți șoferii”, “cum s-a modificat Codul Rutier în 2025 și ce riscă șoferii care nu au ACESTE anvelope” sau că a apărut “avertismentul momentului de la RAR, amenzile sunt URIAȘE dacă ai cauciucuri all season”. Ați ghicit, ne referim la articolele fake-news sau clickbait care apar în apropierea sezonului rece și induc în eroare șoferii. Pe scurt: NU s-a modificat nimic în legislația din România cu privire la echiparea vehiculelor atunci când circulați pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar denumirea all season este una strict comercială. Pentru a fi considerate anvelope de iarnă, conform legii, cauciucurile trebuie să fie marcate cu literele M și S sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S”, se arată în postarea Registrului Auto Român de pe Facebook.

All-season este doar o denumire comercială

Specialiștii RAR au explicat și că, în realitate, denumirea all-season este doar una comercială și nu arată cu exactitate ce tip de anvelopă este.