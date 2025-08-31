Rezultatele loto din 31 august 2025

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 25 de milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 31 august 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 25,51 milioane de lei (peste 5,03 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,44 milioane de lei (peste 482.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,98 milioane de lei (peste 5,91 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 224.100 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 80.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 178.700 de lei (peste 35.200 de euro).

