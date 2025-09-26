Mitul imigranților asiatici, din Nepal și Sri Lanka, demontat: 2 din 3 imigranți sunt români reveniți acasă

Între 2022 și 2024, România a înregistrat aproape 200.000 de locuitori în plus datorită imigrației. Soldul migrator a fost de +97.114 persoane în 2022, +66.065 în 2023 și +36.200 în 2024.

Anul trecut au plecat din România 280.242 de persoane și au venit în țară 316.442 persoane, cu peste 36.000 mai multe decât numărul celor care au emigrat.

Contrar percepțiilor, majoritatea imigranților nu sunt cetățeni străini.

În 2023, dintre cei 324.000 de imigranți de lungă durată, aproximativ două treimi (217.500) erau români reveniți în țară.

Cei 106.500 de imigranți cu cetățenie străină proveneau în principal din Nepal (18.042), Sri Lanka (14.316), Turcia (9.366), India (7.830), Republica Moldova (5.742) și Bangladesh (4.982).

În mod similar, emigranții nu sunt exclusiv cetățeni români. Dintre cei 239.000 de emigranți înregistrați în 2023, doar 150.000 (63%) aveau cetățenie română. Alte grupuri importante proveneau din Nepal (11.417), Turcia (10.698), Sri Lanka (8.123), Moldova (7.738) și India (5.474).

Datele arată că 2 din 3 imigranți sunt români reveniți în țară, iar cetățenii străini reprezintă o minoritate.

